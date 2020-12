Mondo eSports, entro marzo 2021 l’Italia avrà una Federazione

Come preannunciato da Voce Apuana in un articolo di tre mesi fa, siamo ormai ad un passo dal riconoscimento da parte del CONI degli eSports che, già da marzo 2021, potranno rientrare nell’elenco delle discipline sportive ammissibili per l’iscrizione al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche. A confermare la grande notizia Michele Barbone (foto esportmag), attuale presidente di Federdanza e coordinatore del Comitato promotore degli esports, tramite una lunga intervista rilasciata al giornale online www.esportsmag.it (leggi qui).

Un grande passo per questo settore che negli ultimi anni ha raggiunto numeri incredibili grazie a giochi ed emulatori talmente perfetti da mettere in luce le caratteristiche più pure e positive degli sport comuni, come la misura del talento ma anche la disciplina, il rispetto, l’amicizia e la crescita.

Come gli appassionati sanno la prima associazione sportiva della provincia di Massa Carrara a credere in questo è stata ASD Sportivamente che assieme alla società professionistica Carrarese Calcio 1908, lungimirante nel capire anticipatamente le potenzialità del progetto, gestisce da ormai tre anni Carrarese eSports, partecipando ai campionati FIFA Pro Club. Con il riconoscimento da parte del CONI degli sport elettronici sarà possibile ufficializzare le svariate attività e sviluppare in sinergia con le altre federazioni nuovi progetti. Una buona opportunità per Carrarese e ASD Sportivamente le quali potranno beneficiare della loro esperienza per farsi trovare pronte all’appuntamento.