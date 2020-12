Ripresa dilettanti, Virtus M.Massa: “No a decisioni posticce”

Dopo molte settimane di silenzio torna a parlare la neo società apuana Virtus Marina di Massa che partecipa al prestigioso campionato di Promozione Toscana. Lo staff dirigenziale ha seguito con molta attenzione ogni passo fatto dalla federazione in questo periodo COVID e partecipato con un “silenzio educato” all’ultima videoconferenza del presidente Mangini di due settimane fa, svoltasi con tutte le squadre della provincia di Massa Carrara. Ma dopo le ultime e insistenti voci di una ripartenza a marzo con la disputa del solo girone di andata e relativi play off e play out al termine, la società del dirigente/allenatore Lertora ha espresso la sua opinione, commentando senza mezzi termini la suddetta proposta.

Di seguito il comunicato:

Prosegue sia per la Promozione maschile che femminile il lavoro personalizzato preparato dallo staff tecnico in previsione del fatidico e ormai insperato giorno della ripresa fissato per i primi giorni di Gennaio e per una possibile ripresa ufficiale fissata per la prima settimana di febbraio.

A tal proposito, la Società ha regolarmente partecipato alla riunione di qualche giorno orsono organizzata sulle piattaforme web dal comitato regionale toscana, offrendo massima disponibilità nell’accettare decisioni futuribili atte a far riprendere/ terminare la stagione 2020/2021, purché il tutto venga fatto per il bene comune e in modo sensato e tenendo presente della situazione attuale, e non situazioni ”posticce” come la disputa di un solo girone con relativi play off e play out, decisione che danneggerebbe in modo importante tutte le compagini impegnate e consegnando altresì a loro un campionato già in se per se complicato causa situazioni che tutti sappiamo e soprattutto senza margine di errore.