Romagnano, Panizzi: “Un pensiero sul mercato si farà”

Con oggi siamo arrivati all’ultimo giorno del novembre più triste di sempre. A quanto pare la curva dei contagi sta rientrando e tra pochi giorni la Toscana potrebbe passare a zona arancione: una magra consolazione per i calciatori che ormai potranno affrontarsi la domenica da gennaio 2021, ma almeno nel mese di dicembre potranno tornare ad allenarsi, anche se seguendo le disposizioni imposte. Vediamo cosa ha da dire su questa situazione il direttore sportivo del Romagnano Gabriele Panizzi:

Quanto sta pesando alla società Romagnano questo lungo stop? Sta pesando tanto, presumo come a tutte le altre società, uno stop però necessario e che era in preventivo.

E quanto alla squadra di Alberti come motivazioni? Le motivazioni ci sono e forse anche più forti rispetto a prima, perché la voglia di tornare è tanta.

Si stanno allenando individualmente? Ovviamente ora con la zona rossa no, ma precedentemente ci siamo allenati a gruppi all’aperto

Quando credi che ripartiranno le competizioni? Spero al più presto, ma credo che prima della fine di gennaio 2021 non si ripartirà.

Si dice che venerdì prossimo la Toscana diventerà zona arancione e quindi potranno ripartire gli allenamenti di squadra all’aperto. State già programmando una sorta di preparazione al rientro? Mi auguro sia davvero così, sicuramente faremo sedute singole all’aperto, poi sarà il mister a valutare con la squadra e fare una programmazione al rientro.

Come credi che sarà gestita, si concluderà solo il girone di andata o si giocherà anche il ritorno? Spero di concludere il campionato intero, come è sempre esistito: i tempi saranno più lunghi e si potrebbe andare anche ad inizio estate, ma non prendo in considerazione un ipotesi assurda di sola andata.

Avete intenzione di rinforzarvi con il mercato in arrivo, se lo apriranno, dopo aver visto le prime partite? Sicuramente un pensiero sul mercato si farà. Hanno allungato la finestra, quindi è un ipotesi più che concreta per poter migliorare anche la nostra rosa.