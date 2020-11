Dilettanti, iniziate le videoconferenze tra LND e le società

Il Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd in sinergia con le Delegazioni Provinciali sta organizzando una serie videoconferenze, per poter dare massimo appoggio alle società e affrontare in comunione le varie tematiche legate al paradossale momento, prima tra tutte il come e quando riprendere l’attività.

Ai molti incontri, già iniziati in questa settimana per le provincie di Firenze e Prato, partecipano il presidente Paolo Mangini, il Consigliere regionale ed il Delegato provinciale di ogni Provincia della Toscana, nel “nostro” caso Andrea Antonioli.

A inizio prossima settimana verranno rese note le date delle altre riunioni in videoconferenza dal 23 al 28 Novembre.