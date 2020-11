Nuovo DPCM, zone gialle: allenamenti si ma senza spogliatoi

La Regione Toscana ha la fortuna di essere stata catalogata come “zona gialla”, il che ci da maggiori libertà rispetto alle altre regioni in zona arancione e rossa. Nel nuovo DPCM, in vigore da venerdì 6 novembre si legge che nelle “fortunate” zone gialle non cambia quasi nulla rispetto alla situazione odierna, con i campionati sospesi, ma la possibilità di allenarsi all’aperto pur in forma individuale. Una novità anche per le zone gialle però c’è ed il divieto di usare gli spogliatoi.

f) …l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli;

Stop quindi alle docce e alla possibilità di cambiarsi in spogliatoio dopo l’allenamento. Un problema aggiuntivo per i calciatori, che con l’arrivo dei mesi invernali come di consuetudine più freddi e piovosi, si troveranno un altro ostacolo da superare per cercare di mantenere la forma fisica.

Fonte: tuttocampo.it