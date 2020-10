Seconda Categoria, tre gare rinviate

Il secondo turno del campionato di Seconda Categoria parte per la seconda volta senza alcune partite a calendario, a questo giro sono ben tre le gare rinviate a causa del Covid: Monti- Mulazzo, Monzone-Ricortola e Atl.Podenzana-Cerreto. Dalla casa dei “dragoni” del presidente Cesare Carlotti numerosi sono stati gli appelli a mezzo lettera alle leghe competenti, da ultimo quello del giocatore Costa Elia, ma la federazione almeno per il momento è stata chiara: si gioca. L’atteso derby con i cugini del Mulazzo sconfitti alla prima dalla corazzata Viareggio verrà posticipato (escludendo eventuali novità) a mercoledi 28 ottobre, inizio ore 14,30, presso il “Lombardi” di Pallerone. Per quanto riguarda il Monzone la situazione non è delle migliori, il club con giocatori e dirigenti compreso il mister sono in grande difficoltà, circostanza che nega lo svolgimento di vita quotidiana, non solo legata allo sport. La gara contro il Ricortola slitta a mercoledi 4 novembre ore 14,30. Infine la partita al “Panigaccio” rinviata in quanto il Cerreto ha un positivo in rosa.

Il programma odierno presenta il match-clou Viareggio Calcio-Fivizzanese, compagini che insieme al Lido di Camaiore hanno fatto bottino pieno all’esordio del torneo. I “medicei” di Mencatelli (foto) hanno esordito nel nuovo campionato con un poker di reti all’Attuoni Avenza, inviando un messaggio alle concorrenti. Esordio nel torneo, dopo il rinvio della gara interna contro il Monti, per l’Atletico Carrara di mister Dati in quel di Camaiore contro l’ostica Fortis, i lucchesi al momento godono di buona salute. Due partite da riscattere sono quelle degli avenzini dell’Attuoni dove il neo mister Andrea Vinazzani dovrà cambiare rotta al più presto, l’inizio della stagione, compresa la coppa, è stato preoccupante. Dopo il buon punto conquistato a Ricortola, la Filattierese vorrebbe dare continuità e assodare la mentalità che il tecnico Augusto Secchiari vuol trasmettere nel club lunigianese. La squadra ha ancora dei problemini di organico soprattutto davanti, dato che l’attaccate Alessio Chesi, che sembrava certo, non ha trovato l’accordo. ”Il calendario – dichiara il d.s. Angelo Pagani – ci ha messo di fronte ad un inizio impegnativo contro squadre di un certo profilo, come il prossimo Lido di Camaiore. Per ora ne siamo usciti bene, al momento siamo sempre in emergenza come organico, spero che quando la squadra sarà al top potremmo dire la nostra in ogni partita”.

Programma gare, arbitro di domenica 18/10/2020 (ore 15,30)

Atl.Podenzana-Cerreto: rinviata

Attuoni Avenza-Massarosa (“P. Deste”, Nicolò Gallicani di Pisa)

Filattierese- Lido di Camaiore (“Selva”, Diego Del Seppia di Pisa)

Fortis Camaiore- Atl.Carrara (Stirpe, Tommaso Guidi di Pisa)

Monti- Mulazzo: rinviata

Monzone- Ricortola: rinviata

Viareggio-Fivizzanese (“Marco Polo”,Niccolò Ferrini di Pisa)