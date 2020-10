Prima Categoria, in campo per la seconda giornata

Match-clou di giornata è quello che si gioca al “Raffi” di Romagnano dove Nardini & compagni dovranno dare continuità al buon debutto nella categoria, troveranno di fronte i versiliesi dell’Atletico Forte Dei Marmi, intenti a recuperare il terreno perso tra le mura amiche, i rossoblu di mister Bertolla rispetto alla sfida con il Porcari dovrebbero recuperare alcune pedine importanti.

Di seguito l’analisi del diesse Gabriele Panizzi: “Domenica la prima nostra partita in casa, speriamo con un risultato positivo. Arriviamo a questa partita contro il Forte dei marmi (una squadra a mio avviso molto completa con elementi di qualità ed esperienza come capitan Lossi) con qualche acciaccato dopo l’insidiosa trasferta di Vagli. Per noi ogni domenica sarà una finale, non possiamo permetterci di fare delle previsioni, sicuramente daremo il 100×100 come abbiamo sempre fatto”.

Chi deve ancora bagnare il campionato con un successo è il Serricciolo di mister Giorgio Chelotti. I “galleti” ospiteranno il Molazzana di mister Compagnone, alla loro prima in quanto nel turno precedente avevano riposato. Il diesse gialloblu Mirko Ruffni presenta la delicata gara contro i granata: “Inanzi tutto è arrivata una buona notizia dalla Lega che permetterà agli spettatori di assistere alla partita, anche se con la riduzione del 15% noi dilettanti ne siamo molto contenti. In quanto al prossimo match contro il Molazzana, nelle loro fila ci sono giocatori importanti, soprattutto di categoria, dal mister conoscitore del girone ai vari Bolognesi, Orsetti, Catalini, Giannotti, Abrami e altri, tutti elementi da rispettare e tenere in considerazione. Noi al momento abbiamo alcune defezioni, vedi l’infortunio a Lisi, e le squalifiche di Lombardi e Tonelli, ma la rosa a disposizione del mister sarà ugualmente valida, conquistare i tre punti avranno valore doppio in quanto alla terza giornata riposeremo:”

Programma gare, arbitro di domenuica 18.10.2020 (ore 15,30)

Serricciolo-Molazzana (“Arcinaso”, Giacomo Di Legge di Pisa)

Romagnano-Atl.Forte dei Marmi (“Raffi”, Ludovico Cravini di Livorno)

Le altre partite:

Academy Porcari- Torrelaghese (Com.le Padule, Federico Giacomelli di Pisa)

Diavoli Neri-Sp.Pietrasanta (Gorfigliano,Michele Buttà di Siena)

Ponte a Moriano-Vagli (Com.le Aquedotto, Dario Latini di Empoli )

Folgor S.Pietro-Corsanico (Stadio Marlia, Andrea Poggianti di Livorno)

Riposa: Don Bosco Fossone