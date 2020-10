Villa Basilica-Virtus Marina, i convocati di Lertora

L’ufficio stampa della Virtus Marina di Massa comunica i convocati di mister Lertora per la gara di domenica 18 ottobre alle ore 15.30 in casa del Villa Basilica, valevole per la seconda giornata del campionato di Promozione. Nel corso della settimana c’è stato un inaspettato cambio di panchina: al timone della neo nata squadra non più il dimissionario Fabrizio Tenerani ma Gian Maria Lertora il quale nella società ricopre anche il ruolo di direttore tecnico.

Di seguito i convocati:

Giacobbe

Gerini

Rosi

Giudice

Iacazzi

Vietina

De Bellis

Paggini

Alonso

Betti

Ferrari

Zannoni

Diop Keita

Baldini

Turini

Lazzini

Marku

Nardini S

Maggini

Angeli