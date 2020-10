Per la Pontremolese esame in trasferta

Dopo la sconfitta casalinga per due a zero all’esordio contro lo Zenith Audax la Pontremolese torna in campo e va domani pomeriggio a caccia di punti sul terreno del Comunale “Nardini” di Castelnuovo Garfagnana. Fischio d’inizio fissato per le ore 15. Gara non facile per i biancazzurri che vogliono cominciare a fare punti ma si troveranno di fronte una formazione , quella gialloblu che particolarmente tra le mura amiche rende la vita difficile a qualsiasi avversario. Castelnuovo Garafgnana che alla prima giornata ha visto rinviare a mercoledi 21 ottobre il match sul campo del Camaiore a causa di un caso covid ma che mercoledi scorso ha superato per due a zero in casa la River Pieve nella gara valevole per la Coppa Italia.

Il commento pre gara da parte del mister lunigianese Giuseppe Zuccarelli.

“La partita col Castelnuovo è una partita molto delicata perché è uno scontro diretto per la salvezza e i punti in palio valgono doppio. Ci arriviamo dopo una buona settimana di lavoro,ma con molte defezioni in rosa. Ho la fortuna comunque di avere una squadra con ventidue titolari ,quindi sicuramente la squadra che andrà in campo, come sempre per giocare la partita a viso aperto,non farà rimpiangere nessuno dei giocatori assenti. Sarà sicuramente una partita con spartito tattico diverso da quella di domenica scorsa per le caratteristiche del Castelnuovo, ma noi dobbiamo stare sul pezzo per tutta la gara se vogliamo tornare a casa con dei punti.”

Il match tra Castelnuovo Garfagnana e Pontremolese sarà diretto dal signor Gianluca Li Vigni della sezione Aia di Palermo. Assistenti: Toschi e Matteucci della sezione Aia di Livorno.