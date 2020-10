Il Montignoso stravince il primo derby

Il campionato di Terza Categoria che ha preso il via venerdì 16 ottobre è iniziato subito con il big match Montignoso FC-San Vitale Candia che ha visto vincitori con un risultato tennistico i ragazzi di mister Mori. I rossoblu scendono in campo uniti e compatti, anche se hanno bisogno di almeno 10 minuti per prendere le misure agli avversari, che per la prima parte hanno tenuto in mano il possesso della palla. Da metà della prima frazione di gioco il Montignoso prende la partita in mano e inizia a creare occasioni da gol: al 27 dopo un buon possesso Silipo offre un assist perfetto per Rocca che si ritrova a tu per tu con il portiere avversario e segna. Pochi minuti più tardi sempre Rocca lanciato in velocità semina il panico e la difesa ospite si salva in extremis per due volte.

Nella ripresa il Montignoso parte un po’ molle e dopo due minuti a seguito di un calcio d’angolo battuto con uno schema il San Vitale pareggia con Sarno. Gli ospiti prendono coraggio ma il Montignoso non si scompone e riparte: al 55′ si porta nuovamente avanti con Rocca, rapace dell’area di rigore dagli sviluppi di un cross di Manfredi. Passati nuovamente in vantaggio i locali dilagano grazie ad un bella doppietta di Manfredi che porta il risultato sul 4-1. Il San Vitale non reagisce e il Montignoso trova altri due gol con un caparbio Mancini, da applausi il secondo a 5 minuti dalla fine con una potente rovesciata che si insacca all’incrocio dei pali.

Marcatori: Rocca 24′(M), Sarno 47′(S), Rocca 53′(M), Manfredi S 60′(M), Manfredi S 65′(M), Mancini 75′(M), Mancini 85′(M)