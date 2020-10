Ore 17.54: finisce l’incontro.

47’s.t: Mastroianni di testa non centra lo specchio a porta praticamente vuota. Ennesimo gol divorato dal Lecco.

45’s.t: 4 minuti di recupero.

38’s.t: Giudici da sinistra converge verso il centro e poi calcia debolmente verso Mazzini che blocca senza problemi.

36’s.t: ultimo cambio per la Carrarese: esce Manzari ed entra un altro baby calciatore, Pavone.

35’s.t: gli azzurri in questa ultima parte di match sembrano più aggressivi e nel vivo del gioco infatti stanno impensierendo la difesa di casa.

25’s.t: per la Carrarese esce Calderini ed entra Cais.

20’s.t: episodio molto dubbio a sfavore della Carrarese: Manzari in un contrasto in area di rigore cade a terra ma l’arbitro fischia un fallo contro l’attaccante azzurro.

16’s.t: di nuovo Capogna sfiora l’angolo alla destra di Mazzini.

11’s.t: bella iniziativa di Manzari dalla destra che, servito in profondità da Schirò, tenta l’uno contro l’uno contro Marzoratti e poi serve un pallone interessante a rimorchio nell’area di rigore ma nessun compagno intuisce il passaggio.

10’s.t: Capogna calcia a lato alla destra di Mazzini.

5’s.t: altro tiro di Schirò: il giovane scuola Inter di destro spara alto dai 16 metri.

Ore 17.05: inizia il secondo tempo. Aggiornamento sulle condizioni di Rota: il forte difensore azzurro potrebbe avere una frattura alla tibia della gamba destra.

Ore 16.49: finisce il primo tempo.

45’p.t: 3 minuti di recupero.

39’p.t: D’Anna davanti a Mazzini calcia a fil di palo ma non centra lo specchio. Altro gol divorato dal Lecco. Agyei appare nuovamente in difficoltà a fare il centrale di difesa perdendo troppe volte palla nella sua trequarti campo.

34’p.t: primo tiro della Carrarese verso la porta del Lecco: Schirò fa partire un sinistro potente dal limite dell’area ma centra un difensore ospite ed il pallone finisce in calcio d’angolo.

32’p.t: altro miracolo di Mazzini su Mangni: l’attacante di casa a tu per tu con il portiere azzurro si fa ipnotizzare.

27’p.t: D’Anna dalla distanza tenta una conclusione con il pallone che esce di molto sopra la traversa di Mazzini.

25’p.t: ammonito Pasciuti. Match molto nervoso caratterizzato da scontri duri tra i 22 in campo.

16’p.t: duro scontro di gioco per Rota; sembra una grave distorsione alla caviglia destra. Entra al suo posto Manzari con Pasciuti che scala a fare il terzino destro.

7’p.t: ammonito Imperiale per una trattenuta. Provvedimento pesante che potrebbe condizionare la partita del difensore azzurro.

3’p.t: Giudici calcia verso la porta di Mazzini ma l’estremo difensore risponde presente con una parata plastica. Su una mischia successiva Imperiale salva sulla linea il pallone che lentamente stava entrando in rete.

Ore 16.01: inizia la partita

Di seguito le formazioni ufficiali:

LECCO (3-4-1-2): Oliveira; Celjak, Marzzorati, Giudici, Mangni, D’Anna, Marotta, Merli, Capogna, Moleri, Capoferri. A disp: Pissardo, Lora, Del Grosso, Mastroianni, Porru, Purro, Nesta, Haidara, Raggio, Kaprof, Bolzoni. All: Gaetano D’Agostino.

CARRARESE (4-2-3-1): Mazzini; Rota, Agyei, Imperiale, Ermacora; Luci, Schirò; Pasciuti, Piscopo, Calderini; Infantino. A disp: Pulidori, Valietti, Murolo, Manzari, Caccavallo, Pavone, Fortunati, Foresta, Grassini, Cais. All: Silvio Baldini.

LECCO – Manca poco all’incontro tra Lecco e Carrarese, pronte a sfidarsi allo Stadio Rigamonti per quello che si prospetta come un vero e proprio big match. Le due compagini si trovano al momento, rispettivamente, a quota 10 e 8 punti in classifica. I padroni di casa sono reduci dal successo esterno di Como, gli ospiti dal pareggio casalingo contro il Piacenza.