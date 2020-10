Terza categoria, domani subito derby Montignoso-San Vitale

Prima dell’inizio della nuova stagione calcistica Enrico Mori, tecnico dell’Fc. Montignoso, club che partecipa al campionato di Terza Categoria, presenta la sua squadra per la nuova avventura, torneo che “dovrebbe” partire sabato 17. I montignosini però anticiperanno a venerdì 16, ospitando al ”Del Freo” il San Vitale Candia del nuovo mister Paolo Bertelloni per un vero match-clou del primo turno.

“Nonostante il brutto periodo in cui siamo ci siamo preparati al meglio per questa stagione, abbiamo provato a migliorarci in tutto rispetto alla passata, sia dal punto di vista societario che dal punto di vista dell’organico di squadra. I ragazzi hanno lavorato molto bene in questi mesi di preparazione ed i nuovi si stanno inserendo al meglio. Avremmo un inizio di campionato dove incontreremo subito delle squadre che si sono attrezzate per vincere il campionato, cercheremo di farci trovare pronti, anche perché essendo un campionato molto corto (soltanto 10 squadre) ogni partita è fondamentale. Il San Vitale è una bella realtà già esperta da diversi anni in categoria e quest’anno in particolare si è rinforzata parecchio e ha ingaggiato un mister che conosce la categoria molto bene e ha vinto diverse volte questa competizione. Concludo dicendo che, tutte le squadre di terza categoria, hanno manifestato le loro preoccupazioni per l’inizio del campionato a causa di questa pandemia, nessuno di noi vuole mettere a rischio la salute dei tesserati, anche perché, purtroppo, con il calcio non ci viviamo, quindi abbiamo cercato di avanzare una richiesta di spostamento del campionato, ma credo che purtroppo non può essere accolta dalle varie federazioni.”