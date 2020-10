Città di Massa, domani la presentazione ufficiale

MASSA- Tutto pronto per la tanto attesa ripartenza dei campionati di Serie A2 di calcio a 5, con la massima serie della Divisione già iniziata lo scorso week-end. Il Città di Massa si prepara per dare il via alla sua seconda stagione nella serie cadetta contro Aosta C511, tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Via degli Oliveti questo sabato alle 17.00.

I bianconeri del nuovo allenatore Felice Mastropierro sono forti dell’esperienza della passata stagione e dei nuovi rinforzi arrivati durante l’estate, tra cui gli spagnoli Darias e Alvaro Mesa Maldonado che si uniscono al gruppo iberico formato da bomber Garrote e Quintin. Una rosa di spessore costruita col prestigioso obiettivo della qualificazione ai play-off.

Nel frattempo, la società è pronta a presentarsi ufficialmente domani pomeriggio, alle ore 16.30, presso lo stabilimento dell’Evam (Fonteviva), main sponsor della compagine del presidente Vannucci. Insieme a Lorenzo Porzano, presidente del c.d.a. di Evam, l’organigramma societario e le rose dei bianconeri verranno rilevati per dare inizio a questa lunga e particolare stagione di futsal.