Carrarese Primavera, il calendario

Come già da noi preannunciato nei giorni scorsi al via il prossimo 24 ottobre i campionati “Primavera 3” e “Primavera 4”. E’ stata accolta favorevolmente la proposta della Lega Italiana Calcio Professionistico di riforma del Campionato Nazionale Giovanile “DANTE BERRETTI” con l’istituzione dei nuovi campionati, dedicati ai giovani e alla loro valorizzazione.

“Sono contento della nascita dei campionati Primavera 3 e Primavera 4 – ha dichiarato Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro – Saranno molto importanti, in particolare, per la formazione di giovani per le Nazionali. Si apre così una competitività maggiore. Ringrazio il Presidente Gravina che ha lavorato con lungimiranza ed i Presidenti Dal Pino e Balata perché così si ragiona a sistema e si fa bene al calcio. Con questa decisione esaltiamo la nostra mission, quella per cui ci battiamo da sempre: siamo Serie C che svolge il ruolo di formazione dei giovani talenti nel calcio. “Questa riforma ci pone al riparo anche da fatti assurdi, già accaduti. Il caso del Novara ha fatto scuola – continua Ghirelli – Quando la prima squadra retrocesse dalla B alla C e la squadra giovanile conquistò la promozione dalla Primavera 2 alla Primavera 1 non ci fu la possibilità per i giovani calciatori di fare un’esperienza di crescita. Un intero patrimonio rischiò di essere spazzato totalmente. Il Novara fu lungimirante portando molti ragazzi in prima squadra e questo consentì loro di essere valorizzati”.

Di seguito il calendario degli impegni della Carrarese:

GIRONE D:

1° giornata: riposo Carrarese

2° giornata: Livorno – Carrarese

3° giornata: Carrarese – Lucchese

4° giornata: Pontedera – Carrarese

5° giornata: Carrarese – Grosseto

6° giornata: Viterbese – Carrarese

7° giornata: Carrarese – Pistoiese

8° giornata: Arezzo – Carrarese

9° giornata: Carrarese – Olbia