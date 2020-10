San Marco juniores, un buon debutto

Debuttano al meglio nel nuovo campionato gli Juniores regionali della San Marco. I rossoblu di mister Gabriele Frediani hanno infatti superato al Paolo Deste della Covetta i cugini dell’Atletico Carrara non senza pero’ sudare le proverbiali sette camicie. Una gara che sembrava infatti messa in ghiaccio dopo il doppio vantaggio firmato da Braida e Benedetto ma che ha visto gli ospiti reagire con carattere e portarsi addirittura sul risultato di parità di 2-2 prima dell’intervallo.

Grazie poi ad una ripresa convincente capitan Davitti e compagni sono riusciti a far loro il derby d’apertura della nuova stagione grazie alle realizzazioni di Brice e Tornari che fissavano il punteggio sul 4-2 ed a mettere in cassaforte i primi tre punti. Adesso per gli Under 19 rossoblu una settimana di intense sedute di allenamento per prepararsi al meglio al nuovo impegno ovvero la trasferta di sabato 17 ottobre sul terreno dell’Atletico Lucca.