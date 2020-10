Virtus Marina di Massa, il nuovo tecnico è Lertora

La Segreteria Generale della Virtus Marina di Massa facendo seguito al comunicato di dimissioni di Mister Tenerani alla guida della prima squadra maschile partecipante al campionato di Promozione ufficializza a mezzo comunicato:

“Domenica sera abbiamo appreso delle dimissioni di Mister Tenerani per sopraggiunti impegni di lavoro e famigliari, per questo tutta la società si stringe in un abbraccio virtuale verso Fabrizio, augurandogli le migliori fortune sotto ogni profilo, per Fabrizio che rimarrà per noi un amico le porte sono e resteranno sempre aperte, anche in questa stagione per mettere la sua esperienza a nostra disposizione.

Dopo una giornata di valutazione la Società ha optato per la soluzione interna. Da oggi a guidare la prima squadra sarà Lertora Gianmaria già in Società come Direttore tecnico con delega amministrativa, verrà dirottato alla sola Area Sportiva ricoprendo il doppio ruolo di Allenatore e Direttore Sportivo, già peraltro ricoperto per tre mesi l’anno scorso alla Virtus Viareggio come tecnico dell’Under 19, quando subentrando prima dello stop porto’ la squadra dal penultimo posto ad un onorevole centro classifica.

Per Lertora un ritorno a tempo pieno al campo che lo ha visto in precedenza con oltre 20 anni di esperienza sulle panchine dilettantistiche spezzine (lo ricordiamo soprattutto per il quinquennio al Valdivara fra Juniores Regionale e Eccellenza), Foce Vara Giovanili, e sulle panchine Professionistiche di Poggibonsi come assistente in Seconda divisione (ex C2) e Giovanissimi Nazionali, Pavia Allievi Nazionali , Monza Giovanissimi Nazionali.Fiore all’occhiello del tecnico anche i due anni all’Udinese calcio nel progetto Academy.Lertora ha lavorato anche due anni per la federazione Italiana Giuoco Calcio come selezionatore .

Al tecnico auguriamo le migliori fortune a livello sportivo .