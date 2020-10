Nuovo DPCM, Calcio a 5: salvi i tornei ma basta partite tra amici

È stato firmato durante questa notte il nuovo Dpcm con le nuove regole anti Covid 19. Niente sorprese in negativo per tutto il calcio dilettantistico e attività giovanile, potranno andare avanti.

Sospiro di sollievo, anche se in parte, per il mondo del Calcio a 5: infatti se l’attività è codificata da un’associazione o società sportiva dilettantistica, affiliata ad enti o federazioni, non ci sarà alcun problema, mentre saranno fermate totalmente le partite tra amici. Ciò vuol dire che nei vari centri di “calcetto” potranno continuare a svolgersi i tornei con tesserati, come i classici “Tornei invernali”, permettendo agli appassionati di calcetto di continuare a giocare ma soprattutto ai centri sportivi di continuare a lavorare, anche se non a completo servizio.

Per quanto riguarda il pubblico allo stadio, è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive al chiuso.

A breve ci sarà la pubblicazione del testo completo tramite il quale si potrà capire nel dettaglio come poter gestire la paradossale situazione.