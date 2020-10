Ko Pontremolese, il commento di mister Zuccarelli

Esordio con sconfitta casalinga per la Pontremolese che domenica sul terreno del Lunezia ha dovuto cedere allo Zenith Audax che si è imposto per due a zero.

Il commento del tecnico lunigianese Giuseppe Zuccarelli.

“È stata una partita particolare, in quanto avevamo diverse defezioni e giocatori non al meglio tutti di un reparto ossia il centrocampo e quindi abbiamo dovuto ruotare piu giocatori facendone giocare diversi in ruoli per loro nuovi . La partita è stata nel complesso equilibrata, ma penso che il risultato abbia premiato i nostri avversari per la qualità dei singoli. Del risultato non posso ovviamente essere contento, mentre lo sono per la prestazione della squadra nel suo insieme che si è applicata ed è stata concentrata e attenta, seppur con alti e bassi ,per tutta la partita

I ragazzi hanno cercato di fare tutto quello che dovevano, abbiamo fatto un bel primo tempo ma abbiamo preso il primo gol alla fine della frazione, proprio nel nostro momento migliore. Anche l’autogol subito nel secondo tempo, subito su una transizione negativa dove avevamo troppi giocatori sopra la linea della palla, ci ha un po’ tagliato le gambe , però anche lì non ci siamo disuniti e abbiamo provato ad attaccare fino alla fine nel modo più consono alle caratteristiche dei nostri calciatori ma non siamo riusciti a trovare il gol che poteva riaccendere le speranze di recuperare la gara ,anche per merito dei nostri avversari.

Ci è mancato il guizzo finale, perché siamo arrivati,spesso e con buone trame di gioco ,nei pressi dell’area avversaria.

Dopo una sconfitta casalinga non si può certamente essere contenti, ma abbiamo il dovere di portare avanti le cose buone fatte in questa partita e lavorare per migliorare altre cose che invece ci sono riuscite meno bene.”