Juniores Massese, Maurelli: “Stiamo lavorando molto bene”

MASSA- Ai microfoni di Calcio Massa Carrara Alessandro Maurelli, fedelissimo vice di mister Gassani che in questa stagione oltre ad essere allenatore in seconda con la Prima Squadra, guida la formazione Juniores con cui è partito col piede giusto:

Mister una Massese Juniores che inizia la stagione col piede giusto, vittoria del torneo Aldo Mosti e 4-0 alla prima di campionato… “I ragazzi stanno lavorando molto bene a ritmi alti e con grandissima serietà, perché in una società come la Massese ci vuole serietà, educazione, fame e tanta qualità.”

Come hai trovato la squadra dallo scorso anno? “E’ una squadra in parte rinnovata dall’arrivo dei 2003. Alcuni ragazzi sono rimasti dallo scorso anno e si è cercato di costruire una squadra per fare bene in un campionato difficile come quello dei Regionali”

Una Juniores da cui la prima squadra sta attingendo, tu che conosci molto bene il gioco di Gassani formi i tuoi ragazzi per trovarsi già nelle sincronie al momento della chiamata in prima squadra? “Stiamo lavorando insieme dal 31 agosto, cercando di lavorare in sintonia con la prima squadra, perché insieme a Gassani e il direttore generale Pantera (i quali ringrazio pubblicamente per opportunità concessami) abbiamo deciso di lavorare per costruire il presente ed il futuro alla prima squadra. Per ora questa tipologia di pensiero e lavoro ci sta portando risultati sia sopra che sotto e quindi credo sia giusto continuare su questo percorso, cercando sempre le migliorie giuste e necessarie per dare il massimo.”

Foto di Luigi Tonarelli.