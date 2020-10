San Marco, tanti gol ma è ko

PRATO 2000 4-3 SAN MARCO AVENZA

PRATO 2000: Brunelli, Chiti (82′ Testaguzza), Proietto, Lunghi, Mazzanti, Ghidotti, Baroncelli, Safina, Moscardi (60′ Liscio) , Servillo, Algerino. All.: Settesoldi.

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, De Angeli, Valori (70′ Mussi), Brizzi, Zuccarelli, Gamberucci, Cucurnia, Montecalvo, Doretti, Diawara, Gabrielli. All.: Turi.

ARBITRO: Artini di Valdarno.

RETI: 14′ Baroncelli, 24′ Lunghi, 43′ rig. Doretti, 75′ Lunghi 80′ Liscio 85′ Montecalvo, 90′ Doretti

PRATO- Esordio di campionato col botto. Sette reti , emozioni a go-go sul terreno del “Puskas” di Signa ma alla fine per la San Marco è una sconfitta per 4-3 in una gara che ha visto i padroni andare avanti anche sul 4-1 ma una San Marco coraggiosa che nel finale ha addirittura sfiorato l’impresa del pareggio con la doppietta di Doretti (foto) e gol di Montecalvo. Per i rossoblu adesso la parola d’ordine è riflettere sugli errori commessi e concentrarsi sul prossimo doppio appuntamento casalingo rispettivamente contro River Pieve e Cascina.