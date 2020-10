San Marco, le parole di mister Turi

Sette gol ma zero punti. Trasferta amara per la San Marco nel primo turno del campionato di Eccellenza 2020/21. I rossoblu escono battuti per 4-3 dal terreno del Prato 2000 al termine di una gara che ha visto gli avenzini andare addirittura sotto per 4-1 per poi rimontare fino al 4-3 ma purtroppo senza riuscire a raggiungere il risultato di parità.

Il commento post gara del tecnico del Leone Stefano Turi.

“Quella a Prato è stata una gara in cui siamo stati puniti oltremodo rispetto a quelli che sono stati i nostri errori. Devo dire che loro sono stati bravi con due tiri da fuori area ad andare sul 2-0 così hanno potuto chiudersi ancora di più nella loro metà campo impedendoci di trovare spazi. In ogni caso siamo rimasti sempre in partita prima cokl 2-1 ed andando più volte vicini al pareggio . Abbiamo nella ripèresa subito il terzo ed il quarto gol che una squadra come la nostra non può assolutamente prendere buttando definitivamente la partita anche se devo dire che ,a dispetto del risultato abbiamo giocato una buona gara e non ho visto mollare i ragazzi nemmeno sul 4-1 a 10’ dalla fine, anzi trovando nel finale due gol con una grande ulteriore reazione. Abbiamo davvero tanto da migliorare e questo è un gruppo che trarrà forza da questa sconfitta.Il campionato e’ questo e noi ormai dobbiamo saperlo. Il Prato 2000 sarà in ogni caso una squadra molto difficile per tutti da affrontare specialmente sul loro campo.”

Adesso per la San Marco all’orizzonte due gare consecutive al Paolo Deste contro River Pieve e Cascina. Due buone occasioni per rimettersi immediatamente in carreggiata.