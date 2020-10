Massese, buona la prima

Vince e convince la Massese del “diavolo” Gassani al debutto nel campionato di Eccellenza davanti a un Montecatini assediato per 90 minuti. Ottima prestazione dei giovanotti bianconeri che hanno messo in campo grande intensità e furore agonistico, il tutto accompagnato da buone trame di gioco che hanno portato a molte conclusioni verso la porta dell’ex Fiaschi.

Massese al via con il canonico 4-2-3-1 con i tre trequartisti Papi, Filippo Manfredi e Centonze ai quali spesso mister Gassani ha invertito posizione, con l’intento di non dare punti di riferimento alla difesa ospite. Avversari in campo con un arroccato 4-5-1 venuti al “Gianmpiero Vitali” in cerca dello 0-0 e con la speranza di concretizzare eventuali occasioni in contropiede, non registrate.

In sintesi una partita a senso unico nella quale la Massese avrebbe potuto andare in vantaggio al primissimo minuto e successivamente con numerevoli palle gol costruite e non finalizzate. Equilibrio spezzato a 4′ dalla fine dal “mago” Papi che servito ottimamente dal subentrato Prince, scaricava in rete un diagonale molto preciso che dava il meritato gol della vittoria.

Analizzando l’incontro con la lente d’ingrandimento, si è vista una squadra forte, con una difesa sicura e giocatori in campo con un idea chiara di gioco, adatto alla difficile categoria. Il “diavolo” dovrà lavorare molto nella fase di finalizzazione e dell’ultimo passaggio, per concretizzare la grande mole di gioco che la sua squadra propone. Molto bene le verticalizzazioni, precise e studiate al dettaglio, ben gestite da un attacco dotato di grande forza fisica. Ancora da migliorare il palleggio, con l’attenuante di un campo non in perfette condizioni, dove girare palla e prendere metri con il possesso non è facile, ma la squadra ha la qualità per provarci un po di più. Inoltre c’è da sfruttare meglio le situazioni da palla inattiva, anche domenica il numero di calci d’angolo a favore ha superato la doppia cifra, ma è ancora a zero la casella dei goal fatti, nonostante la fisicità che la squadra dispone. Molto bene i subentrati a partita in corso, hanno dato il cambio di passo e alzato il livello, sembra scontato ma spesso succede esattamente il contrario. In definitiva partita dominata e successo meritato da una squadra che, oltre qualità, esperienza e forza, ha fame di vittorie e ancora margini di miglioramento.

Foto di: Luigi Tonarelli