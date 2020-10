Juniores Regionali, al Don Bosco Fossone il derby contro la Pontremolese 

E’ partito il campionato della juniores regionale relativa al girone C, giornata caratterizzata da tanti gol sui campi; al contrario i numerosi spettatori, la maggior parte genitori, al seguito dei propri figli sono rimasti fuori dai cancelli di tutte le partite a calendario. A tal proposito il presidente del sodalizio fossonese Giorgio Boni ha evidenziato il fattore in negativo della decisione di far disputare le gare in programma nel weekend a porte chiuse: “Con una decisione a poche ore dall’inizio della stagione sportiva, tanto attesa da tutti, a dir poco grottesca e clamorosa, sono stati vanificati tutti gli sforzi dei dirigenti che nei giorni e nelle ore precedenti al match hanno rispettato alla virgola il protocollo impartito dalla Lega. Regolare distanziamento indicato nelle tribune, con precedente sanificazione e tutte quelle attenzioni citate nelle otto normative emanate, in particolare il punto 1 che focalizzava gli eventuali assembramenti che si potevano verificare dall’ingresso nella durata e fine della partita.

I cancelli chiusi hanno avuto l’effetto contrario gli spettatori nel nostro caso si sono assiepati lungo la strada comunale adiacente all’impianto con o senza la prescritta mascherina, con una sola conclusione finale che ha danneggiato tutti noi come club e di riflesso agli spettatori (genitori) della squadra avversaria”.

Tornando al calcio giocato, nel derby (bis) del “Duilio Boni” i giallorossi di mister Gianluca Cia vincono di misura contro i lunigianesi della Prontremolese, gara di copertina della giornata nella quale i locali riescono a spuntarla contro gli azzurri di Santini & compagni. Sotto l’aspetto del gioco gli ospiti hanno mostrato qualità specialmente a centrocampo e nella retroguardia, su tutti il capitano degli azzurri Matteo Barontini. Unica macchia, le due espulsioni (evitabili) a carico del team di mister Alessandro De Biasi. I marmiferi che ove preferivano le ripartenze a tutta velocità sono stati premiati dai due gol che hanno deciso la gara. Il confronto iniziava con le squadre che non si risparmiavano alla costante ricerca del gol, nelle prime battute ci prova Ginesi dal limite a lato, risponde Marinari lanciato sulla corsia di destra, la sua conclusione è altissima. Al minuto 19’ è il bomber dello scorso campionato Luca Micheli che colpisce il palo, poco dopo l’ottimo guizzo di Andrea Tosi viene deviato in angolo. Riparte la Pontremolese con Ginesi che su assist di Tavaroni di testa manda di poco a lato. Nell’azione successiva il traversone dalla tre quarti di Pedroni e preda di Santini, al minuto 23’ arriva il vantaggio giallo rosso (oggi in tenuta completa verde), sugli sviluppi di una punizione dal fondo l’inserimento sotto misura di Musto riesce a riparare la “svirgolata” di Scapinetti sotto porta, per il vantaggio. L’ultima parte della prima frazione è di marca ospite con almeno tre opportunità create da Bertolini il tiro dal limite è alto, il colpo di testa di Razzini fuori dallo specchio della porta, infine l’appoggio di Bertolini per Micheli il tiro è da dimenticare, allo scadere ci prova dalla distanza Marinari anche questa conclusione è alta. Il secondo tempo inizia con gli azzurri più propositivi, alzano il ritmo partita di conseguenza cresce l’intensità del match, a sfiorare il raddoppio dopo pochi giri di lancetta è Scapinelli l’attento Santini devia in tuffo il pericolo in angolo. In due occasioni i pontremolesi ci provano prima D’angelo diagonale a lato, Ginesi dai venti metri parato da Pagani. La pressione ospite porta al gol del pareggio con Micheli dagli undici metri, per mani di Bogazzi su cross di Berettieri. Il meritato pari dei lunigianesi dura poco, il secondo vantaggio è un diagonale di Scapinelli su suggerimento di Tosi. Il Don Bosco cerca il terzo gol con una classica azione di contropiede di Pedroni, l’attento estremo ospite gli nega il gol. Come era accaduto nella parte finale della prima frazione gli azzurri costringono alla difensiva gli avversari, un cross dal fondo di D’Angelo è imprendibile per tutti, subito dopo la punizione dal vertice dell’area di Bertolini termina alta. Nel finale il forcing di Razzini & soci produce un incrocio di D’Angelo su punizione dal limite intervallato da un tiraccio del neo entrato Petacco seguito da tre colpi di testa in area dei quali uno salvato davanti alla porta da Bertagna.

Al termine è stato molto obiettivo il mister vincente Cia: “Abbiamo incontrato una una squadra forte e ben organizzata, con dei profili di qualità, a mio avviso il pareggio era il risultato più giusto, a questo giro ci è andata bene, che dire si è iniziata la stagione in positivo con in tasca i tre punti. Noi dobbiamo ancora lavorare su tanti aspetti, per dare una continuità di gioco e soprattutto ad una vera entità di squadra”.

Don Bosco Fossone: Pagani, Musto, Pedroni(81’ Venturini), Marinari(80’ Borelli), Giorgi, Cannea Federico, Giannetti, Scarpellini(75’ Pertacco), Mallegni(66’ Bertagna), Tosi(69’ Cappelli) ( a disp. Marongiu, Giromini, Storti, Cannea Michele) All. Cia.

Pontremolese: Santini, Pennucci(71’ Benincasa), Berettieri, Sarti(76’ Plicanti), Barontini, Razzini, Bertolini, Ginesi(52’ Testa), Micheli, D’Angelo, Tavaroni(51’ Maurelli) (a disp. Liccia, Mascia,Giromini, Marianelli) All. De Biasi

Arbitro : Particelli di Carrara

Marcatore : 23’ Musto, 54’ Micheli(rig.),59’ Scarpellini

Note : espulsi al 26’ Berettieri, 93’ D’Angelo entrambi della Pontremolese

Risultati 1^a giornata:

Don Bosco Fossone-Pontremolese 2-1

Stiava-Camaiore 4-4

S.Filippo-Migliarino 6-1

Massese-Pisa Ovest 4-0

San Marco Avenza-Atl.Carrara 4-2

Castelnuovo G.-Atl.Lucca : rinviata al 28/10/2020 (ore 16,°°)

Classifica : San Filippo 3, Don Bosco Fossone 3, Massese 3, San Marco Avenza 3, Stiava 1, Polisportiva Camaiore 1, Atletico Carrara 0, Migliarino Vecchiano 0, Pontremolese 0, Atl.Lucca 0, Castelnuovo Garfagnana 0, Pisa Ovest 0.

Prossimo turno : 17/10/2020

Atletico Carrara- Massese, Atletico Lucca-San Marco Avenza, Migliarino-Stiava, Pisa ovest-Don Bosco Fossone, Camaiore-Castelnuovo G., Pontremolese-San Filippo.