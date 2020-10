Clamoroso Virtus Marina di Massa, Tenerani si dimette

Brutta tegola per la Virtus Marina di Massa. All’indomani della sconfitta per 6-1 subita dal Quarrata Olimpia alla prima di campionato, il tecnico “carrarino” Fabrizio Tenerani ha rassegnato le dimissioni. Contattato dalla nostra redazione ha dichiarato quanto segue: “Con oggi rassegno le mie dimissioni, in quanto sopraggiunti problemi di lavoro e personali non mi permettono di continuare nel progetto. Ringrazio la Società per l’opportunità concessami e auguro un futuro ricco di successi. Un grande plauso ai ragazzi che hanno dimostrato grande attaccamento alla maglia.”

Adesso sarà dovere della società del direttor Lertola cercare un allenatore all’altezza del difficile campionato di Promozione.