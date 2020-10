Dopo tantissimi anni di partecipazione gli Under 19 della Carrarese salutano il campionato Berretti e si tuffano in un’altra stimolante avventura ovvero la partecipazione al torneo Primavera che da quest’anno ha visto grandi cambiamenti con la creazione della serie Primavera 3 che si accosterà alle consolidate realtà del campionato Primavera e Primavera 2 ma non solo , a partire dal prossimo anno in programma anche la creazione della serie Primavera 4.

Una vera e propria “rivoluzione” del calcio giovanile italiano voluto fortemente dai vertici Figc e Lega Pro. A tal proposito alcuni giorni fa il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli a margine del consiglio federale della Figc ha annunciato: «Sono molto contento, verrà istituito un campionato Primavera 3 e dall’anno prossimo anche Primavera 4. Si studierà un progetto per campionati con promozioni e retrocessioni, che sarà molto importante per la formazione di giovani per le nazionali. Si apre così una competitività maggiore».

Una riforma importante che instaura il meccanismo di promozione e retrocessione tra quattro serie e per insegnare già ai giovani l’importanza del risultato come nelle prime squadre. Rimanendo però l’obiettivo del settore giovanile quello di crescere i ragazzi e creare il loro futuro, l’eventuale promozione premia quelle società che investono nel settore giovanile. Per la prima edizione dei due nuovi tornei, le prime cinque dei sei gironi dello scorso campionato Berretti saranno ammesse alla Primavera 3, le altre alla Primavera 4.

A giorni usciranno i gironi ed i calendari che vedranno gli azzurrini del riconfermato Daniele Ficagna impegnati a partire da sabato 24 ottobre.