Seconda Categoria, presentiamo la prima di campionato

Parte oggi il campionato di Seconda Categoria che vede iscritte 14 squadre rappresentate per il nostro comprensorio dalle sei lunigianesi Atletico Podenzana, Filattierese, Fivizzanese, Monti, Monzone e Mulazzo, le due carrarine Atletico Carrara dei Marmi e Attuoni Avenza, Cerreto e Ricortola per Massa e Montignoso. I diversi addetti ai lavori pronosticano sul gradino più alto del podio il Viareggio, autentica corazzata che dovrebbe fare il vuoto in un campionato, staremo a vedere. Per quanto rigurada oggi in primo piano la gara del “Bottero” tra il Mulazzo e appunto i favoriti del Viareggio di mister Stefano Santini. Dalla parte dei rossoblu, che saranno costretti a disputare qualche partita fuori dal “Calani” in attesa dell’ultimazione di alcuni lavori alla struttura, mister Fabio Giovannacci predica prudenza: “Affronteremo questa gara con l’impegno di sempre, davanti troveremo una e vera portaerei del calcio dilettanti, non dimentichiamoci che siamo in seconda categoria. Di sicuro i loro progetti e obiettivi son bene diversi dai nostri, comunque si andrà in campo usando le nostre armi a disposizione, in questi giorni oltre l’attaccante Alessandro Gneri il club ha concluso il trasferimento dell’esterno offensivo Davide Bellini, giovane talento con alle spalle tanta esperienza in diversi campionati liguri e toscani, servirà senza dubbio alla nostra causa.”

Il tabellone della prima giornata presenta la sfida interna del neopromosso Cerrerto che alla mitica “Renella” ospita i lucchesi della Fortis Camaiore, due squadre in salute viste le ultime uscite. L’Atletico Podenzana di mister Yuri Angeli è chiamato ad una insidiosa trasferta in casa dei versiliesi del Lido di Camaiore, mentre gli avenzini dell’Attuoni sono attesi dai medicei per la delicata sfida contro la formazione molto rimaneggiata di mister Marco Mencatelli. Infine la nuova Filattierese di Augusto Secchiari scenderà sul rettangolo di viale delle Pinete opposto a padroni di casa del Ricortola, in questo confronto da verificare la condizione dei due organici, rinnovati per i luniganesi, per i nero verdi ennesimo esame di maturità per il team giovane di mister Alessandro Fini. Come risaputo non saranno disputate le gare Atletico Carrara-Monti e Massarosa-Monzone, in quando le due squadre lunigianesi sono in quarantena per un caso Covid.

Le gare di oggi:

Cerreto-Fortis Camaiore (“Renella, Lorenzo La Macchia di Pontedera)

Fivizzanese-Attuoni Avenza (“Comunale”, Daniel Francesco Chiappini di Lucca)

Lido-Atl.Podenzana (“Benelli”, Matteo De Veroli di Pontedera)

Mulazzo-Viareggio (“Bottero”, Giacomo Di Legge di Pisa )

Ricortola-Filettierese (Ricortola, Daniele Frediani di Pisa)

Rinviate:

Atletico Carrara-Monti

Massarosa-Monzone