Prima Categoria, ai blocchi di partenza

I tanto attesi campionato dilettanti, nonostante i molti protocolli da rispettare prima e durante le partite e indecisione della Federazioni fino alle ultime ore, prendono il via. In Prima Categoria, dove gli otto gironi ridotti sono formati da 13 squadre, le nostre tre rappresentanti sono Serricciolo, Don Bosco Fossone e Romagnano. Partendo dai “Galletti” del nuovo mister Giorgio Chelotti insidiosa trasferta in casa dell’ostico Corsanico, chiamati al primo esame della stagione, come è presentato dal d.s. dei gialloblu Mirko Ruffini: “Si parte tra mille difficoltà legate al protocollo Covid che la federazione in qualche modo ci ha imposto, però nonostante tutto inizia questo campionato con la speranza di arrivare fino in fondo, anche se i dubbi permangono vista la situazione. Il calendario ci propone questa trasferta, di sicuro andremo a giocarcela, siamo una squadra praticamente nuova con molte cose ancora da assemblare, da trovare il giusto assetto, anche se il mister sta facendo un gran lavoro sul campo. Per la sfida di oggi sicuramente sarà una battaglia come penso tutte in questo torneo anomalo corto, quindi i punti avranno una valenza maggiore rispetto ai campionati precedenti, sarà determinante partire bene. Loro non li conosco bene, ma nelle loro fila ci sono dei giocatori di buon profilo, dal portiere Bedei ad elementi forse anche di categoria superiore come Offretti, Forno, Ceciarini etc… per cui l’avversario è di categoria e non sarà facile da affrontare, però noi cercheremo di dire la nostra, a fine del match vedremo”.



Per i fossonesi del Don Bosco guidati da Massimo Taurino l’esordio è tra le mura amiche contro i garfagnini dei Diavoli Neri. Il tecnico massese traccia una prima disamina del campionato. “Innanzi tutto è bellissimo tornare in campo, poter vivere le emozioni e l’adrenalina della partita, così come durante la settimana nel preparare l’evento. Dopo tutto quello che è successo è importante, ovviamente con tutte le restrizioni, le precauzioni, le normative anti covid, tornare in campo, questo è qualcosa di straordinario perchè non è domenica senza calcio. Per quanto riguarda il campionato in generale siamo consapevoli che il girone si è accorciato, sarà determinante partir bene, con il piede giusto, è ancora più importante dei tornei del passato. Siamo coscienti che è un girone molto competitivo, ci sono squadre organizzate con allenatori molto preparati, quindi siamo chiamati ogni domenica a dare il meglio di noi. Per quanto riguarda nello specifico la gara di domenica ci mette di fronte una squadra esperta con singoli da un passato di categorie superiore, con un collettivo che ha dimostrato di far molto bene”

Per quando riguarda il Romagnano una lunga trasferta a Vagli contro i neopromossi locali.Il team di mister Paolo Alberti, dopo l’eliminazione dalla coppa, metterà tutte le energie nel campionato, al tal proposito il diesse Gabriele Panizzi focalizza l’attuale situazione: “Niente, c’è tanta attesa per la prima giornata, sarà un campionato all’insegna del Covid 19, come sappiamo tutti. Per quanto riguarda la squadra noi ci siamo. Ogni domenica sarà una battaglia, il campionato di prima è molto più complesso di quello precedente. Il Vagli è una squadra che abbiamo battuto in Coppa l’anno scorso ma che ha dimostrato di essere all’ altezza. Ci aspettiamo un bell’incontro”

L’odierno primo turno è completato dalle sfide dell’accreditato Sporting Pietrasanta di mister Bucci che riceve la visitta del Ponte a Moriano, mentre gli altri due confronti casalinghi sono quelli tra i versiliesi dell’Atletico Forte dei Marmi e l’Academy Porcari, i rossoblu di mister Simone Bertolla dovranno riscattare la sconfitta di coppa. Stesso esame sarà per la Torrelaghese che riceve la visita della nuova società Folgor San Pietro a Vico.

Programma gare, arbitro di domenica 11.10.2020 (ore 15,30)

Corsanico-Serricciolo (“L.Vignali” Massarosa, Tommaso Bulletti di Pistoia)

Don Bosco Fossone-Diavoli Nerti (“Duilio Boni”, Leonardo Lombardi di Pontedera)

Vagli-Romagnano (“Le Polle”, Vagli si dotto”, Cristian Bua di Pontedera)

Forte dei Marmi-Porcari (“Aliboni”, Edoardo Bo di Livorno)

Sp.Pietrasanta- Ponte a Moriano (“Pedonese”, Lorenzo Ghisari di Livorno)

Torrelaghese-Folgor S.Pietro a Vico (Rontani” Bozzano, Michele Buttà di Livorno)

Riposa: Molazzana