Pontremolese ko al debutto

PONTREMOLESE – ZENITH AUDAX 0-2

PONTREMOLESE: Cacchioli, Filippi A., Rosaia, Filippi G., Lecchini, Menichetti, Cargioli, Cattani, Occhipinti, Gabrielli, De Negri. A disp.: Gussoni, Bertolini, Imperatrice, Clementi, Ginesi, Posenato, D Angelo D., Verzolla . All.: Zuccarelli Giuseppe

ZENITH AUDAX: Evi, Braccini, Gonfiantini, Francesconi, Maretto, Bagni, Michelotti, Gori L., Pagnotta, Falteri (10), Manganiello. A disp.: Cecconi, Parlato, Ferroni, Mari I., Del Bianco, Ferraro, Vollero, . All.: Bellini Andrea

ARBITRO: De Marco di Lucca, assistenti Tranchida e Cuppone di Pisa.

RETI: 41’Pagnotta, 68′ Rosaia (aut)

PONTREMOLI- Sconfitta interna per la Pontremolese alla prima di campionato di Eccellenza 2020/21. I ragazzi di mister Giuseppe Zuccarelli (foto) vengono infatti superati per due a zero al Lunezia dalla formazione dello Zenith Audax al termine di uan gara combattuta tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto nonostante si trattasse solo della prima giornata di campionato.

Al 14′ ci prova lo Zenith con una conclusione di Pagnotta, uno dei migliori in campo, che non trova la porta di poco. Ancora ospiti pericolosi al 14′ con Francesconi che serve Gori, destro dal limite ed è bravo Cacchioli in parata. La Pontremolese ci prova al 25′ con Cattani che con un destro insidioso costringe Evi alla deviazione in corner.

Ancora biancazzurri di casa in avanti con Gabrielli che al 33′ tenta la conclusione ma il pallone sorvola la traversa.

Al 41′ il vantaggio della formazione pratese con Pagnotta che trafigge Cacchioli con un tiro in diagonale.

Ad inizio ripresa la Pontremolese cerca di aggredire subito l’avversario. Ci prova ancora Gabrielli al 54′ ma il tiro non da problemi ad Evi. Passano due minuti e ci prova De Negri per i padroni di casa ma ancora una volta il portiere ospite è attento. Cacchioli al 57′ si fa trovare pronto sul tiro di Manganiello

Il raddoppio degli ospiti arriva al 68′ al termine di un’azione di contropiede con Mari che conclude e Rosaia che spedisce nella propria porta. Al 77′ colpo di testa da parte di Del Bianco ma Cacchioli para. Ci prova poi la Pontremolese al 78′ con Posenato che si destreggia bene al limite e sferra un diagonale fuori di poco. Ultima zione del match per lo Zenith che al 79′ con del Bianco impegna Cacchioli in respinta coi piedi.