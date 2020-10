Massese-Montecatini 1-0, Papi decide la sfida

MASSA-Ore 16.56 Triplice fischio al “Gian Piero Vitali”. La Massese di mister Gassani sigilla la prima vittoria stagionale al termine di un’ottima prestazione corale. Praticamente annullato il Montecatini che lascia Barsottini a guanti puliti. Numerose le occasioni per i bianconeri ai quali va parecchio stretto il solo gol di vantaggio, arrivato 5 minuti dalla fine grazie al “mago” Papi.

Tre punti d’oro per aprire al meglio la nuova stagione e per continuare le ottime prestazioni messe in mostra nel pre campionato.

5′ minuti di recupero

45′ s.t. Nel Montecatini esce Moustafa ed entra Baldasseroni. Infuriato Mucedola con Moustafa dopo una bestemmia. [Massese 1-0 Montecatini]

44’s.t. Nel Montecatini entra Benvenuti D. ed esce Abdoune [Massese 1-0 Montecatini]

40’s.t. GOL DELLA MASSESE.

Dagli sviluppi di una rimessa laterale, in area di rigore questa volta non sbaglia Papi. Con un diagonale di destro fulmina Fiaschi per liberare il delirio bianconero.

Massese finalmente e meritatamente in vantaggio a 5 minuti dalla fine.

32′ s.t. Cambio per il Montecatini: esce Tempestini ed entra De Gori. [Massese 0-0 Montecatini]

30′ s.t. Di nuovo un indiavolato Donati impensierisce Fiaschi con un bel colpo di testa in tuffo. La sua conclusione, servita magistralmente dal cross di Zambarda, è troppo centrale. [Massese 0-0 Montecatini]

24′ s.t. La Massese colpisce il palo! Al termine di un’azione manovrata, i bianconeri arrivano in area. Prima, Papi colpisce il difensore. Sul rimpallo arriva il subentrato Donati, calato subito in clima partita. La sua violenta conclusione colpisce il palo esterno, deviata dal centrale difensivo e finisce in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo è ancora Donati a sfiorare il gol con un colpo di testa a scavalcare Fiaschi che non può far altro osservare a palla finire alta. [Massese 0-0 Montecatini]

20′ s.t. Terzo cambio per la Massese: esce Kouko ed entra Donati. Non cambia nulla dal punto di vista tattico con il centravanti umbro che prende il posto dell’ex Perignano al centro dell’attacco. Poco prima del cambio, proprio Kouko è stato protagonista di un bello scambio con Igbineweka che, entrato in area, tira fuori. [Massese 0-0 Montecatini]

11′ s.t. Ancora vicinissima la Massese al gol. Centonze, arrivato sul fondo dalla destra, mette in mezzo una bellissima palla a rasoterra. Sull’assist al bacio del classe 2002, però, ne Kouko ne il neo entrato Igbineweka riescono a concludere in porta. [Massese 0-0 Montecatini]

2′ s.t. Ammonito Della Pina (Massese) per un fallo su Benvenuti L. [Massese 0-0 Montecatini]

Ore 16.07 Inizia il secondo tempo. Subito doppio cambio per i bianconeri: fuori Lucaccini e dentro Igbineweka. Fuori Filippo Manfredi e dentro Mazroui.

Lucaccini, al termine della prima frazione, aveva subito un colpo che aveva costretto il massaggiatore ad entrare in campo. Da valutare le sue condizioni.

Ore 15.52 Finisce il primo tempo.

Un’ottima Massese domina e non concede nulla agli avversari nella prima frazione. Sono tante le occasioni non sfruttate dalla squadra di Gassani che con un pizzico di cattiveria in più potrebbe tranquillamente trovarsi avanti nel punteggio. [Massese 0-0 Montecatini]

44′ Cambio per il Montecatini: esce l’infortunato Malih ed entra Moustafa. [Massese 0-0 Montecatini]

32′ Un’altra clamorosa occasione per i padroni di casa. Papi libera Zambarda da un calcio di punizione sulla trequarti. Il capitano bianconero si aggiusta la palla sul sinistro e da ghiottissima posizione spara a colpo sicuro. Bravissimo, ancora, Fiaschi in uscita a chiudere lo specchio.

Le occasioni adesso sono davvero tante. [Massese 0-0 Montecatini]

29′ I bianconeri si affacciano sempre più pericolosamente nella metà campo avversaria. Prima, Papi prova con un bel tiro “alla Del Piero” che Fiaschi è bravo a respingere; poi, un minuto più tardi, Battistoni si vede rimpallato un tiro da ottima posizione arrivato dopo una serie scambi al limite dell’area biancoazzurra. [Massese 0-0 Montecatini]

17′ Ammonito Cardiola (Montecatini) per un fallo su Kouko a centrocampo. [Massese 0-0 Montecatini]

15′ La Massese continua a spingere e arriva di nuovo al tiro con Papi che dal centro dell’area raccoglie il passaggio di Kouko, al termine di una bella azione personale di Manfredi. Il fantasista bianconero, però, colpisce proprio Manfredi. [Massese 0-0 Montecatini]

8′ Ammonito La Rosa per un fallo su Kouko a centrocampo. Il centravanti bianconero aveva anticipato il difensore ex Massese per avviarsi verso la porta prima di venire atterrato. [Massese 0-0 Montecatini]

2′ Ancora bianconeri in avanti. Kouko lanciato in profondità viene anticipato dall’uscita di Fiaschi. Il pallone finisce, però, tra i piedi di Centonze che dai 25 metri prova sorprendere il portiere, attento a deviare in corner. [Massese 0-0 Montecatini]

1′ Dopo poco più di 20 secondi subito occasione per la Massese che sfiora il gol con Papi al termine di una splendida azione. Il numero 10 bianconero, servito da Manfredi dalla destra, conclude di poco a lato con un destro al volo da ottima posizione. [Massese 0-0 Montecatini]

ORE 15.04 Iniziata la partita e la nuova stagione di Eccellenza Toscana.

Le formazioni iniziali:

Massese: Barsottini; Battistoni; Della Pina; Marcon; Zambarda (C); Rudi; Centonze; Lucaccini; Manfredi F.; Papi; Kouko. A disposizione: Ceccarelli; Prete; Manfredi L.; Mazroui; Illario; Pasquè; Igbineweka; Mazzucchelli; Donati. Allenatore sig. Matteo Gassani.

Valdinievole Montecatini: Fiaschi; Ghimenti; Benvenuti S.; Tardiola; Abdoune; La Rosa; Marseglia; Tempestini; Palaj; Benvenuti L.; Malih. A disposizione: Sonnellini; Evani; Benvenuti D.; Fischella; Torracchi; Corona; Moustafa; De Gori; Baldasseroni. Allenatore sig. Ciro Mucedola.

Arbitro sig. Buchignani Leonardo sez. di Livorno; 1° assistente sig. D’amico Gianfranco sez. di Empoli; 2° assistente sig. Corsini Martina sez. di Livorno.

Grande giornata al “Giampiero Vitali” di Massa dove i padroni di casa della Massese affronteranno il Valdinievole Montecatini in quello che è l’esordio nel nuovo campionato di Eccellenza Toscana.

La formazione allenata dal “diavolo” Gassani è una delle favorite del girone A, dopo la strabiliante campagna acquisti della passata estate, e farà di tutto per riscattare la sfortunata eliminazione dalla Coppa Italia, arrivata per mano di Pontremolese e San Marco Avenza. Dal canto suo, il Montecatini, allenato da Muceda, è una delle compagini più giovani del campionato e proverà a rompere le uova nel paniere dei bianconeri, con Fiaschi e La Rosa avvelenati ex della passata stagione, per iniziare con un’impresa la nuova stagione.

Sarà un esordio particolare, a prescindere dal risultato. Sugli spalti, infatti, non ci saranno tifosi. Dopo due giorni di comunicati da parte della lega e risposte delle istituzioni, si è optato per una chiusura totale vista anche la sempre più delicata situazione pandemica.