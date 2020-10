Il Ricortola cede Lula alla Carrarese

Un altro ragazzo del Ricortola ha spiccato il volo verso la Carrarese. In questi giorni il sodalizio gialloblù ha tesserato il granitico difensore Gjergji Lula, classe 2007 e prodotto del vivaio neroverde. Sono bastati pochi allenamenti alla società marmifera per capire che il ragazzo aveva tutte le caratteristiche per far parte del loro gruppo che parteciperà al campionato Giovanissimi. Si tratta del terzo giocatore che in questa stagione fa la spola da Ricortola a Carrara. Prima lo stesso tragitto era toccato a Manuel Baldoni e Luca Tognetti, due promettenti calciatori dell’annata 2011 che erano stati attentamente monitorati. “Con la Carrarese c’è sempre stato un buon feeling anche negli anni passati – spiega il dirigente Mario Granai – e ogni volta che ci hanno segnalato un interesse per i nostri ragazzi ne abbiamo tenuto conto. La collaborazione si è ulteriormente rinsaldata grazie all’ottimo rapporto instaurato col responsabile del settore giovanile Mirko Lucetti”. “Il fatto che le società professionistiche posino gli occhi sui nostri ragazzi – chiosano i direttori sportivi Daniele Tazzini e Sauro Della Pina – non può che farci piacere perché significa che la società sta lavorando bene e che i nostri istruttori ed allenatori riescono a far crescere ed a valorizzare le doti dei giovani calciatori”.