Juniores Regionali, subito i derby Fossone-Pontremolese e San Marco-Atl.Carrara

Ai nastri di partenza le dodici squadre che prenderanno parte al campionato regionale della Juniores, dove le nostre rappresentanti sono salite a cinque quali Atletico Carrara, San Marco Avenza, Don Bosco Fossone, Massese e la neopromossa Pontremolese. Il girone è completato dalle quattro lucchesi Castelnuovo Garfagnana, Atletico Lucca, Stiava, San Filippo e Polisportiva Camaiore, e dalle pisane Migliarino Vecchiano e Pisa Owest.

La prima giornata parte forte con due derby di alto livello: la rinnovata Pontremolese guidata dal neo mister Alessandro De Biasi scenderà a Fossone con l’intento di uscire dal “Duilio Boni” con un risultato positivo. I due club si sono già affrontati di recente al torneo “Aldo Mosti” di Ricortola, in quella occasione i giallorossi di mister Gianluca Cia hanno avuto la meglio.

L’altro derby, forse più sentito visto che le due compagini sono dello stesso comune, è quello che si disputerà al centro sportivo “Paolo Deste” alla mitica “Covetta”, gli avenzini di mister Gabriele Frediani sulla base dell’ottimo terzo posto della scorsa stagione hanno tutte le carte in regola per essere una protagonista del girone anche in questa stagione. La squadra nerazzurra, dopo il primo campionato regionale di alti e bassi, si è rinnovata con l’arrivo del neo tecnico Marco Cenderelli (foto) e di rinforzi per l’organico a sua disposizione. E stata fatta una scelta all’ultimo momento visto che Davide Ratti è tornato alla Carrarese, la ricerca del nuovo mister è caduta su l’ex giovanili dello Spezia, Tarros Sarzanese e Don Bosco Fossone.

Dalla sede dell’Atletico fanno sapere che è stata operata una scelta giusta: “Mister molto preparato – associa lo storico ex calciatore e mister Sergio Bigarani– bravo come uomo e bravissimo allenatore, è una persona della società, conosce molto bene l’ambiente, non potevamo fare scelta migliore. La società è molto contenta di questa scelta anche se effettuata all’ultimo momento. Per quanto riguarda la squadra rispetto allo scorso campionato abbiamo inserito rinforzi mirati, a nostro avviso è pronta per questo tipo di campionato”.

In quanto alla Massese del nuovo allenatore ex Fivizzanese, Torrelaghese e Filattierese Alessandro Maurelli è lo stesso mister di Monti che sinteticamente presenta il nuovo campionato: “Giochiamo la prima di campionato contro il Pisa ovest, di cui non conosciamo un gran chè, ma sicuramente come tutte le squadre che giocano contro la Massese daranno il 110% . Quindi dovremmo essere bravi a farci trovare pronti per superare i momenti di difficoltà che si presenteranno durante la partita, consapevoli delle nostre forze ma con tanta umiltà per riuscire a portare a casa una vittoria molto preziosa per iniziare col piede giusto il lungo percorso”.