Bel colpo Atletico Carrara, dalla Massese arriva Latif

CARRARA- Un nuovo tassello va ad arricchire la rosa dell’Atletico Carrara dei Marmi guidata da mister Michele Dati che si appresta ad affrontare il campionato di Seconda Categoria. Grazie al buon rapporto che la società “carrarina” dei direttori Riccardo Rinaldi e Sergio Bigarani ha instaurato con la Massese di Dario Pantera, nella giornata di giovedì 8 ottobre è avvenuto il trasferimento del 2001 Issam Latif (foto). In arrivo dalla Juniores bianconera, che ha puntato sui 2002 e 2003, è un attaccante esterno alto, giocatore dotato di un gran fisico, mancino, portato al lavoro sodo e con ampi margini di miglioramento. Sicuramente un buon acquisto che andrà a completare l’attacco marmifero, già composto da giocatori come James Pucci e Daniele Martinucci. Latif è il terzo innesto fatto dalla società noroazzurra in questa settimana, prima di lui hanno firmato e sono a disposizione il centrocampista Giacomo Barsotti, classe 1995 in arrivo dal Romagnano, e Andrea Bianchini, classe 2000.

Di seguito l’organigramma societario, staff tecnico e intera rosa dell’Atletico Carrara 2020/2021:

Presidente: Fausto Bigarani

Vice Presidente: Michele Piccini

Direttore Generale: Riccardo Rinaldi

Collaboratore Amministrativo: Luca Vaira

Direttore Sportivo: Sergio Bigarani

Resp. Settore Giovanile: Igor Menichini

Collaboratore societario: Massimo Rossi

Allenatore: Michele Dati

Allenatore in seconda: Gianluca Matelli

Allenatore dei portieri: Luca Antonelli

PORTIERI: Christian Grassi 1998, Nicola Menconi 1998

DIFENSORI: Andrea Magazzù 2000, Simone Martignoni 1990, Emanuele Barbieri 1980, Simone Barbieri 1988, Giacomo Ricciardi 1996, Manuel Barattini 1987, Nicolas Vanello 1992, Massimiliano Biagini 1987, Gabriele Segnani1993.

CENTROCAMPISTI: Yuri Pezzanera 1993, Davide Tedeschi 1985, Luca Lazzari 1995, Ussia Roberto 1994, Luca Peigottu 1989, Matteo Antoniotti 2000, Thomas Marci 1998, Giacomo Barsotti 1995, Giacomo Petacchi 2000, Salvatore Manzo 1991.

ATTACCANTI: James Pucci 1991, Daniele Martinucci 1995, Issam Latif 2001, Giuseppe Dell’Amico 1997, Andrea Bianchini 2000.