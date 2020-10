Pontremolese, due nuovi arrivi

La Pontremolese si appresta a tagliare il nastro del nuovo campionato di Eccellenza 2020/21. I biancazzurri saranno infatti impegnati in casa domenica 11 ottobre (ore 15) contro la formazione dello Zenith Audax. La rosa a disposizione di mister Giuseppe Zuccarelli si è ulteriormente rafforzata con due innesti dell’ultim’ora ovvero quelli di Daniel Benassi e di Massimo Imperatrice (foto).

Il commento del Direttore Sportivo biancazzurro Maurizio Giuntini .

“La Pontremolese seppur in un campionato difficile continua nel progetto iniziale di valorizzare il calcio lunigianese con il progetto di poter valorizzare il settore giovanile , anche di altre società del comprensorio in modo di proporre poi gli elementi piu’ meritevoli al passaggio nella nostra prima squadra in Eccellenza.

La rosa è formata dal nucleo che vinse il campionato di promozione due anni fa più tre giocatori che sono arrivati a dicembre dello scorso campionato per correggere alcune lacune cinque nuovi ragazzi del 2002 saliti dal prolifico settore giovanile e da mercoledi da due nuovi inserimenti ovvero Daniel Benassi e Massimo Imperatrice . Per quello che questi giocatori hanno dimostrato nei due anni precedenti ci fanno pensare che possiamo lottare per mantenere questa importante categoria .

Il lavoro fatto dallo staff è stato e lo è molto professionale e le due partite di Coppa Italia lo hanno certificato.

Il campionato sarà un’ altra storia ma confido in una crescita di questo gruppo consolidato.”