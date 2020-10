Massese-Montecatini probabilmente ancora porte chiuse

MASSA- Probabilmente sarà ancora rimandato di qualche settimana l’accesso del pubblico al “Giampiero Vitali” di Massa. Anche se il Comunicato Ufficiale non è ancora uscito è insistente, infatti, la notizia che la prima giornata di Eccellenza Toscana tra Massese e Montecatini, prevista per domenica 11 alle ore 15.00, si giocherà a porte chiuse.

Ancora troppo delicata la situazione legata alle norme anti-contagio inasprite con il recente DCPM e ancora troppo poco chiaro il protocollo che permetterebbe alle società di garantire la sicurezza tra gli spalti. Per questo la società apuana potrebbe vedersi costretta a rimandare l’apertura dei cancelli alle 125 persone, divise tra tribuna e curva, che sembravano potessero tornare a godere dello spettacolo del calcio dal vivo. Ciò che ufficializzerà il tutto sarà il Comunicato Ufficiale in uscita nelle prossime ore. Nell’attesa che esca ai tifosi bianconeri non rimane che incrociare le dita.