Mascherine durante la presentazione, la Massese fa chiarezza

In merito alle foto apparse nel quotidiano LA NAZIONE di oggi, riguardante la presentazione alla città ed all’Amministrazione comunale della squadra e della dirigenza della nostra società, si precisa che durante la manifestazione in oggetto, è stato sempre tenuto un comportamento consono al rispetto delle normative COVID-19, che si è sostanziato nel rispetto della distanza interpersonale di 1mt. e dell’uso continuativo delle mascherine protettive.

Solamente su richiesta della stampa è stata fatta una foto di gruppo senza protezione, per facilitare l’identificazione dei giocatori, ma tutto è durato pochissimi secondi.

Questa precisazione è parsa doverosa in quanto in nessun modo vogliamo che passi un messaggio errato o poco edificante riguardo un eventuale mancato rispetto delle prescrizioni normative in ambito sanitario, e dato che la nostra società è un patrimonio di tutta la collettività massese è bene che si sappia che la Massese è attenta e scrupolosa nel seguire con la massima attenzione le misure di prevenzione del COVID-19, chiedendo contestualmente il rispetto a tutti i propri tesserati e sostenitori.