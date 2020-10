La San Marco debutta a Signa

Dopo la vittoria di Massa di domenica scorsa che è valsa il passaggio del turno di Coppa Italia la San Marco si concentra sullì’inizio del campionato. I rossoblu di mister Stefano Turi infatti saranno di scena domenica pomeriggio (ore 15) a Signa sul terreno del Prato 2000, per il match valido per il primo turno del campionato di Eccellenza 2020/21. Un appuntamento importante che vede Paolo Fusco (foto) e compagni affrontare una squadra, quella pratese, che si presenta si da neopromossa ma allo stesso tempo con le carte in regola per disputare un campionato di alta classifica. San Marco che, dal canto suo ha iniziato al meglio la nuova stagione , come detto passando il primo turno di una Coppa che la vede detentrice del titolo e nella quale i rossoblu avenzini faranno di tutto per proseguire il cammino il piu’ avanti possibile considerata la splendida cavalcata dello scorso anno bloccata pero’ nella fase nazionale dell’emergenza sanitaria quando aveva superato anche gli ottavi ai danni degli emiliano della Virtus Castelfranco.

Non solo prima squadra in campo.Taglio del nastro della nuova stagione anche per la selezione juniores regionale di mister Gabriele Frediani. Gli Under 19 rossoblu domani pomeriggio (fischio d’inizio ore 16) se la vedranno sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta contro i cugini nerazzurri dell’Atletico Carrara. San Marco che la scorsa stagione ha visto interrompere la stagione sul piu’ bello quando veleggiava nelle posizioni di alta classifica. Obiettivo è quello di riprendere da dove si è interrotto tutto a causa del covid-19. Squadra molto ben organizzata e guidata da un tecnico giovane a molto preparato, la San Marco punta anche quest’anno ad un campionato di vertice.