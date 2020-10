Dovremo aspettare questa sera per sapere se e come partirà il campionato di Seconda Categoria, in programma domenica 11 ottobre: l’uscita del Comunicato Ufficiale FIGC della Regione Toscana, generalmente di giovedì pomeriggio, è stato rimandato di 24 ore. In tale documento ci sarà il responso sulla prima giornata nella quale con ogni probabilità saranno rimandate due partite: Atletico Carrara-Monti e Massarosa-Monzone. La prima in quanto il Monti è costretto in quarantena per un caso Covid nel gruppo; la seconda in quanto il Monzone ha giocato contro il Monti in Coppa Toscana il 28 settembre scorso e in conseguenza della positività del giocatore avversario è in quarantena fino a oggi, giorno in cui verranno effettuati i tamponi a tutta la squadra: anche se i risultati dovrebbero essere tutti positivi, la squadra non si allena da due settimane e giustamente non è pronta per affrontare la prima di campionato.

Nel frattempo gli esponenti della Lega anticipano quali sono le loro intenzioni: “I campionati partiranno regolarmente”. A dichiararlo il consigliere regionale della Lega Nazionale Dilettanti della Toscana Giorgio Merlini che in un intervista video ai colleghi di www.toscanagol.it ha fatto un accurato punto della situazione.