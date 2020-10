Carrarese giovanili, debutti casalinghi

Primo appuntamento casalingo per le selezioni giovanili nazionali della Carrarese. Dopo l’esordio incompleto alla prima giornata che ha visto in campo solo gli Under 15 di mister Luca Cordoni (foto) nel pareggio per 2-2 di Grosseto mentre lo stop per gli Under 17 di Davide Ratti per caso Covid nella squadra maremmana, è adesso l’ora della prima tra le mura amiche.

Domenica mattina alle ore 11 sul terreno del centro sportivo di Fossone i Giovanissimi 2005 se la vedranno contro i pari età della Lucchese. Stesso avversario, come da calendario anche per gli Allievi 2003-04 che affronteranno i rossoneri nel pomeriggio (fischio d’inizio ore 15)

Di seguito il tabellino della prima partita degli Under 15 di domenica scorsa

US GROSSETO-CARRARESE 2-2

GROSSETO: Conti, Busetta (Peruzzi), Ricci, Nardi (Giulianini), Girando, Sabatini, Generali (Biliotti), Repola (Fommei), Guadagnoli (Frediani), Bojinov (Massellucci), Pimpinelli. A disposizione: Cipollini, Mori, Fregoli. All. Picardi.

CARRARESE: Pennacchi, Bobbio, Bardacci, Franci, Calcinari, Battilani, Dell’Amico F., Luciani Fr., Alberti, Dell’Amico V., Di Pace. A disposizione: Masetti, Patricelli, Luciani Fe., Guidi, Cucurnia, Sommovigo, Nardini. All. Gozzani.

RETI: 3’ Pimpinelli, 12’ st (rig.) Alberti, 14’ st Generali, 24’ st Dell’Amico V.