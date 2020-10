Carrarese eSports, subito big match contro il Palermo

Riparte la stagione ufficiale della Carrarese eSports, progetto in sinergia tra Carrarese Calcio 1908 e ASD Sportivamente, arrivati con quest’anno al terzo rinnovo. La squadra virtuale azzurra del noto emulatore calcistico Fifa ha rinnovato anche la collaborazione con SiLu’s Planet Computers & Videogames con cui oltre al progetto on line organizza tornei live nella provincia di Massa Carrara. Rinnovata anche la gestione della squadra con l’ausilio del famoso gestionale Sporteasy che terrà costantemente aggiornate le statistiche e i risultati. Una stagione particolarmente stimolante che potrà essere ricca di sorprese dato che ASD Sportivamente si è affiliata a Federesports, la nuova federazione ufficiale nascente e avallata dal Coni che nel prossimo futuro diventerà ciò che per il calcio è la FIGC, facendo entrare gli sport elettronici nel modo di quelli reali.

Intanto la Carrarese eSports si è iscritta e parteciperà ai campionati pro più importanti a livello nazionale (VPG e VPL e ACF Serie A) nei quali la passata stagione ha recitato un ruolo da protagonista, ricordiamo che è arrivata alla finalissima di Coppa Italia VPL uscendone sconfitta per 2-0 per mano della titolata Old School.

Nelle ultime ore è uscito il calendario del Campionato VPG nel quale la Carrarese gareggerà per il terzo anno consecutivo in Serie C, determinata più che mai alla ricerca della promozione. Alla prima giornata, fissata per lunedì 19 ottobre, gli azzurri virtuali se la vedranno contro il Palermo, squadra ufficiale della società rosanero. Una gara dalla quale Morabito e compagni vogliono uscire con un risultato positivo per inaugurare al meglio una stagione che si prospetta scoppiettante (a questo link l’intero calendario https://virtualprogaming.com/league/serie-b/matches). Sarà possibile vedere la diretta dell’incontro previsto per le ore 22.45 nel canale ufficiale Twitch Carrarese eSports.

Nei prossimi giorni mister Morabito renderà pubblica la rosa costruita nei mesi estivi, molti volti nuovi in quella che si prospetta essere una delle protagoniste della stagione 2020/2021.