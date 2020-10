Adesso è ufficiale: Massese-Montecatini si gioca a porte aperte

MASSA- Con il comunicato ufficiale numero 23 la delegazione della regione Toscana della Lega Nazionale Dilettanti ha finalmente risposto al dilemma di queste ultime ore: porte aperte o porte chiuse? La risposta, per la gioia di tifosi e società, è porte aperte.

Il problema che aveva lasciato tutti col fiato sospeso consisteva nel verificare se il DCPM del 7 ottobre scorso andasse ad disapplicare l’ordinanza regionale che aveva permesso alle società di riaprire i cancelli. Solo oggi i tecnici della lega hanno potuto risolvere questo nodo decretando che, con le dovute preucazioni e la giusta attenzione, i tifosi toscani potranno tornare a riempire i seggiolini degli stadi.

Gioiscono i tifosi e la società della Massese che, quindi, potrà contare sull’affetto del pubblico bianconero questa domenica, alle 15.00, nell’esordio in campionato contro il Valdinievole Montecatini.

I biglietti in vendita saranno 125 e saranno acquistabili dalle ore 10.00 di domani mattina, con la segreteria del “Giampiero Vitali” che rimarrà aperta fino alle 12.30 per poi riaprire nel pomeriggio dalle 15.00 alle 20.00. La domenica, giorno della gara, i tagliandi saranno acquistabili dalle ore 8.00 alle ore 11.00.

Nel comunicato, comunque, vengono ricordate quelle che sono le norme più importanti da far rispettare ai fortunati che assisteranno dal vivo allo spettacolo delle partite:

“1. evitare eventuali assembramenti in prossimità dell’ingresso all’impianto

2. misurare la temperatura ad ogni spettatore

3. tracciare la presenza di tutti coloro che entrano all’interno dell’impianto utilizzando o la procedura digitale indicata sul nostro sito o più semplicemente compilando un sintetico modulo con nome, cognome,

cellulare

4. verificare che tutti gli spettatori indossino la mascherina e che mantengano la giusta distanza fra loro.

5. Indicare i posti che possono essere occupati sulle tribune o sui gradoni

6. Collocare all’ingresso e all’interno dell’impianto del materiale informativo specifico;

7. nel caso l’impianto disponga di un altoparlante, ricordare frequentemente l’invito a rimanere distanziati,

8. incaricare uno o più dirigenti presenti in tribuna o sugli spalti, con indosso una semplice pettorina della

società, di ricordare verbalmente questa importante norma al pubblico presente.”