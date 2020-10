Caso Covid Seconda Categoria, stasera sapremo che ne sarà della prima giornata

Settimana particolarmente complicata e incerta per quanto riguarda il campionato di Seconda Categoria Toscana Girone A. Dopo il caso di positività nel Monti, che ha costretto la federazione a rimandare la gara di Coppa di domenica scorsa contro al Fivizzanese e con ogni probabilità, visto che la squadra è in quarantena, anche la prossima contro l’Atletico Carrara, è nata una comprensibile paura in altre società del comprensorio lunigianese, nello specifico la Fivizzanese e il Monzone (anche quest’ultimi attualmente in quarantena) le quali tramite comunicati ufficiali hanno esortato le altre società e la federazione ad unirsi al loro volere, cioè quello di bloccare il campionato.

Comunicazioni che hanno mandato in ansia tutto il sistema calcio provinciale che, dopo le enormi difficoltà a far ripartire l’ingranaggio, si trova di nuovo nell’incertezza, soprattutto le società che oltre alla prima squadra hanno settore giovanile e scuola calcio.

La palla ovviamente è passata alla FIGC regionale il cui presidente Paolo Mangini si è messo subito in moto e diramerà la decisione in merito tramite il Comunicato Ufficiale di questa sera.

Non rimane altro che continuare ad allenarsi e aspettare il responso, anche se indiscrezioni vicine alla politica calcistica affermano che la prima di campionato di giocherà regolarmente, tranne la partita Atletico Carrara-Monti che sarà rinviata a data da destinarsi.

Notizia in aggiornamento.