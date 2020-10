Massese, parla capitan Zambarda: “Rialzeremo subito la testa, questa squadra vuole essere protagonista”

MASSA- Domenica 11 ottobre, alle ore 15.00, la Massese darà il via al proprio campionato di Eccellenza Toscana. A far visita ai bianconeri al “Giampiero Vitali” sarà il Valdinievole Montecatini per una prima giornata in cui la parola d’obbligo è vincere. Vincere soprattutto dopo lo sfortunato triangolare di Coppa Italia, giocato con Pontremolese e San Marco Avenza, che ha visto la squadra di Gassani venire eliminata dopo un pareggio e una sconfitta. Di certo non l’inizio che si attendeva la squadra, rafforzata in maniera mirata durante il mercato estivo dalla coppia Gassani-Pantera.

Tra giocatori scesi dalle categorie superiori e giovani di ottime prospettive, a far sognare i tifosi durante la calda estate del Covid-19 è stato anche il gradito ed inatteso ritorno di Matteo Zambarda, protagonista per molte stagioni con la casacca della Massese in Serie D. Amato dalla tifoseria, per Zambarda è arrivata subito la prestigiosa insignatura del ruolo da capitano, come premio della sua esperienza e del suo legame con la squadra apuana.

Proprio Zambarda sarà il cardine di una difesa rocciosa e impenetrabile, insieme all’altro colpo di mercato Mariano Rudi. Un ruolo, quello del centrale difensivo, che si differenzia dalla precedente avventura in terra massese che lo aveva visto solcare con costanza la fascia, ma che comunque non spaventa il capitano bianconero ormai abituato a tale responsabilità: “Sono partito come esterno basso quando ero quota. – dichiara Zambarda ai nostri microfoni – Quando ho finito le quote, per continuare a giocare, mi sono dovuto adattare come centrale difensivo ed è diversi anni, ormai, che gioco in quel ruolo, mi trovo bene. Con Rudi si è creata subito sintonia, è un giocatore esperto con trascorsi anche nei professionisti. Si è formato un bel rapporto che ci lega anche fuori dal campo.”

Faro al centro della difesa e simbolo del legame che unisce la squadra ai tifosi, da capitano Zambarda non si è lasciato sfiduciare dall’eliminazione di Coppa. Infatti, la Massese, nonostante i risultati, ha messo in mostra quella che è la filosofia che proverà a portare avanti in questa nuova stagione: un calcio propositivo e aggressivo. “La Massese vuole e deve creare gioco – continua Zambarda – perchè per essere protagonisti come vogliamo in un campionato molto equilibrato non bisogna essere passivi, ma dinamici e propositivi nell’andare a fare sempre la partita. Per quanto riguarda il match con la San Marco, c’è amarezza per il risultato ma consapevolezza di aver fatto una grande partita sotto tutti i punti di vista, di aver giocato con cuore e grande spirito. Giocando così raggiungeremo risultati importanti. Non c’è tempo di recriminare o piangersi addosso, teniamoci stretta la prestazione, rialziamo subito la testa perché da domenica inizia il campionato dove, ripeto, la Massese vuole essere protagonista. La capacità dei grandi uomini non è quella di cadere, perché si cade tutti, ma quella di rialzarsi e noi lo faremo con orgoglio e dignità, perché questo gruppo ha valori umani importanti.”

Giocare a Massa, per la Massese, non è mai facile. Sono tanti i fattori che creano una pressione diversa rispetto alle altre realtà di queste categorie. Lo stadio, i tifosi, le aspettative della gente non sempre aiutano i giocatori a realizzare in pieno le loro capacità in maglia bianconera. Zambarda lo sa bene e, nonostante la rosa costruita in estate sia di altissimo livello, avverte: “Vincere non è mai facile. Questo è un gruppo sano composto da uomini veri. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e proveremo con tutte le nostre qualità e le nostre forze a provare a vincere questo campionato.”

Quello che è certo è che a questa Massese non mancherà il carattere. Lo stesso che mister Gassani, non a caso soprannominato “Diavolo”, porta in panchina tutta la settimana. Un carattere forte e difficile, ma che rispecchia in pieno i valori della squadra: “Io e il mister coltiviamo la stesse idee, cioè quella di vincere e quella che la U.S. Massese 1919 venga davanti a tutto. – dice capitan Zambarda – Con lui ho un ottimo rapporto perché è una persona diretta, pretende rispetto ma allo stesso tempo lo porta. Abbiamo due caratteri forti e simili. Il mister ha un grande senso di appartenenza che quotidianamente ci trasmette e in virtù di ciò sono doppiamente contento di essere il suo capitano. Sul campo lavoriamo tanto e sodo sia dal punto di vista tattico che fisico, ma sono sicuro che il lavoro che stiamo facendo alla fine pagherà.”

Purtroppo il delicato periodo storico legato a doppio filo con l’andamento della pandemia di Covid-19 ha impedito agli spettatori di godersi lo spettacolo del calcio dal vivo. Ci sono ancora tanti punti interregotavi sulle modalità che permetteranno alla riapertura dei cancelli. Troppe le questioni da risolvere e troppi i problemi delle infrastrutture che non garantiscono la sicurezza adeguata, secondo le autorità. La Massese, per grantire la stessa sicurezza, ha deciso di chiudere le porte per la partita di Coppa contro la San Marco rimandando un’eventuale riapertura proprio per la prima di campionato. I tifosi potrebbero diventare, quindi, una chiave di volta grazie alla loro passione e al loro tifo. Di questo Zambarda è sicuro: “È chiaro che i tifosi siano il nostro dodicesimo uomo in campo. In questa categoria, ma anche in serie D, ogni domenica sembrava giocassimo in casa. Saranno sicuramente la nostra arma in più e non vediamo l’ora che possano ritornare allo stadio per sostenerci.“