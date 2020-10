Massese eliminata, testa al campionato

Dopo un precampionato eccellente con convincenti vittorie contro squadre di categorie superiori, la Massese mastica amaro per l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la detentrice San Marco Avenza. Un pareggio a Pontremoli e una sconfitta immeritata nel derby di ieri sono costate l’uscita di scena, un solo punto in due partite che non rispecchia la mole di gioco fatta e le occasioni create nell’arco dei 180 minuti, ma che servirà a far alzare ancor più l’asticella a una squadra che ne ha le potenzialità, in vista della prima di campionato di domenica prossima.

Contro la San Marco si è vista una buona squadra che ha giocato meglio e avuto molte occasioni ma è mancato il cinismo che la contrario ha avuto al formazione di mister Turi. Un solo tiro nello specchio della porta per i rossoblu, in inferiorità numerica nella ripresa, bravi a tenere botta aspettando il contropiede giusto con il 2002 Valori. Massese che tiene il pallino del gioco e ha in mano il campo per tutta la partita (basti pensare al computo dei calci d’angolo 11 a 1 in favore dei bianconeri ) ma la poca precisione sotto porta, due salvataggi sulla linea e un miracoloso Lagomarsini lasciano lo score bianconero a zero. Merito anche di una grande solidità difensiva degli avenzini che con bravura e con un pizzico di fortuna hanno staccato il ticket per il secondo turno.