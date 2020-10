L’Atletico Podenzana vince il derby di Filattiera e passa il turno

Va al club del “panigaccio” il derby della “Selva” di Filattiera. La truppa di Angeli stacca il biglietto per il secondo turno di Coppa Toscana. Per i gialloverdi di mister Augusto Secchiari il rammarico di non aver concretizzato le occasioni create nella prima frazione di gioco, soprattutto con Jorfida e Lapo Esposito che hanno messo in evidenza il portiere ospite Saluzzo. Nel secondo tempo gli ospiti appaiono più propositivi, dopo dieci minuti colpiscono col “diamante cubano” Lopez di testa che finalizza un cross dal fondo. I locali non ci stanno e vanno vicino al pareggio in due occasioni. Nel finale il neo entrato Manassero si procura e realizza il rigore del raddoppio, solo nel recupero il nuovo acquisto Caro accorcia le distanze di testa sotto misura.

L’Atletico Podenzana nel secondo turno affronterà la vincente del primo girone composto dal Monzone, Fivizzanese e Monti.

Classifica 2° girone: Atletico Podenzana 6, Filattierese 1, Mulazzo 1

Filattierese-Atl.Podenzana 1-2

Filattierese : Magnani, Bellacci, Francini, Surace, Manfredi, Ginesi, Baldelli, Dughetti, Iorfida, Esposito,Pierami(a disp. Sordi, Cerutti, Erta, Caro,Seidi)All. Secchiari

Atl.Podenzana : Saluzzo, Ciappucci, Chelotti Federico , Gerali, Bertipagani, Bonini, Lopez, Viaggi, Pieri(Manassero), Guadagnocci, Petazzoni(Zannoni, Pantera, Tincani, Mosti, Carnaccioli, Chelotti Francesco) All. Angeli

Arbitro : Khalil Sidane di Carrara

Marcatori : 55’ Lopez, 83’ Manassero, 90+1’Caro