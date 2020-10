Ricortola-Cerreto 2-3, blucerchiati passano il turno

RICORTOLA: Alberti, Spallanzani, Vanni, Angeloni, Galloni, Spallanzani, Pedrinzani, Sacchetti, Bianchi, Caonti, PEzzetti. A disp. Ascenzi, Badiali, Cima, Mannucci, Michelucci, Pucci, Scarci, Veralli. All. fini

CERRETO: Rebellino, Gabrielli, Spallanzani, Pelagatti, Pelliccia, Puccetti, Gassani, Fargnoli, Soldani, Toure, Buffa. A disp. Farina, Natucci, Raffaelli, Francini, Youssefi, Biagini, Angeli. All Poggi

RETI: 47′ pt Soldani, 13′ st Soldani, 32′ st Bianchi, 45′ st Scarci, 47′ st Biagini

RICORTOLA- Il Cerreto di mister Aldo Poggi batte al 47′ del secondo tempo il Ricortola e si qualifica al secondo turno di Coppa Toscana di Seconda Categoria. Sblocca l’incontro bomber Soldani al secondo minuto di recupero del primo tempo. L’attaccante ex Portuale (nella foto) trova la doppietta al 13′ della ripresa che di fatto mette in cassaforte la qualificazione, dato che all’andata i blucerchiati avevano vinto per 2-1 in casa. Cerreto che si rilassa e il Ricortola che accorcia con Bianchi per poi pareggiare con Scarci. Quando sembrava finita il neoentrato Biagini chiude l’incontro, regalando ai montignosini la seconda vittoria consecutiva che, oltre al passaggio del turno, tiene alto il morale in vista dell’inizio del campionato di domenica prossima.