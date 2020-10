Juniores, Torneo Aldo Mosti: Massese in trionfo

RICORTOLA- E’ la Massese la vincitrice del Torneo Aldo Mosti categoria Juniores edizione 2020. In finale contro i locali del Ricortola i giovanotti di Maurelli (foto) l’anno spuntata ai calci di rigore, dopo una gara equilibrata e combattuta nella quale i neroverdi erano in vantaggio per 3-2, grazie alla doppietta di Berti nel primo tempo e la rete di Spaciari nella ripresa. Per la Massese a segno Sgadò e Mattia Fruzzetti e a pochi secondi dalla fine Bonati su calcio di rigore. Sul 3-3 le due squadre se la sono giocata alla lotteria dei calci di rigore nella quale hanno prevalso le zebrette aggiudicandosi il trofeo.

Nella finalina del 3/4 posto vince il Don Bosco Fossone sempre ai calci di rigore sulla Villafranchese, 2-2 nei tempi regolamentari.

RICORTOLA: Mosti, Ferrari, Maggiani, Spaciari, Bracia, Antonioli, Berti, Bachar, Sermattei, Belo Cova, Badiali. A disp. Ambrosini, Dini, Lazzini, Mosti, Pintore, Aiza, Cuturi. All. Vignali

MASSESE: PEnnacchi, Borghini, Pangallo, Bonati, Barattini, Biancardi, Fruzzetti, Galloni, Sgadò, Bonini, Fruzzetti. A disp. Cerrarelli, Baldini, Pieroni, Gennuso, Veschi, Stefanini, Lezza. All. Maurelli