Massese, il punto prima del big match

Rifinitura in casa bianconera in vista del match di Coppa Italia contro i Cugini della San Marco Avenza. Organico al completo e giocatori desiderosi di convincere il “diavolo” Gassani per avere una maglia da titolare. Ultimo allenamento concentrato su “rondos” alta intensità, lavoro tattico e applicazione delle situazioni di palla inattiva.

Per quanto riguarda gli undici che sceglierà il mister zebrato è difficile azzardare formazioni, visto che gli allenamenti si svolgono a porte chiuse impedendo di poter capire e perché la profondità della rosa permette molte soluzioni. Sicuramente verrà confermeto il tanto amato 4-2-3-1 con il funambolico Prince a disposizione, dopo aver scontato il turno di squalifica che gli ha fatto saltare la sfida di Pontremoli. Ballottaggio tra Donati e Kouko per il ruolo di prima punta. Scommesse anche sulla scelta degli under che indirizzeranno la formazione iniziale, con Della Pina e Centonze che sembrerebbero sicuri di una maglia da titolare.