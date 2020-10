La pagina dello Spezia, partenza per il “San Siro”

SPEZIA- C’è tanto entusiasmo attorno alla squadra dopo il meritato successo di Udine, ricordiamo che lo Spezia dopo il Chievo Verona risulta l’unica squadra negli anni 2000 ad aver vinto in trasferta all’esordio nella massima serie. La terza gara a calendario in pochi giorni sarà al “San Siro” e contro il Milan, trasferta sulla carta proibitiva, ma il gruppo di mister Vincenzo Italiano ha dimostrato a Udine, con in campo ben 8/11 della squadra che ha vinto la serie B, di saper soffrire e stupire. Il tecnico agrigentino in vista del match di San Siro (domenica ore 18.00 su Sky Sport e Sky Serie A) è molto sintetico: “Ci vorrà ancora del tempo per trovare la nostra vera identità, abbiamo qualità, la base è buona, sono convinto che abbiamo ancora un importnate margine di miglioramento”.

Sul fronte mercato è stato tesserato il brasiliano Leo Sena, in arrivo dall’Atletico Mineiro, e il direttore sportivo Meluso è tornato sull’attaccante Nzola, di proprietà del Trapani, giocatore gradito dal tecnico aquilotto. Ancora aperta la pista per Saponara, mentre in uscita dovrebbero esserci Bastoni, Acampora e Mastinu.

Nella foto: il filattierese Giulio Maggiore, positiva la sua “prima volta” in serie A