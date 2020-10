Dilettanti, in campo per la terza giornata di Coppa

Terza e ultima giornata di qualificazione al secondo turno di Coppa, per le squadre del comprensorio di Massa Carrara. Per la Coppa Italia d’Eccellenza spicca il terzo derby del primo girone tra la Massese, al debutto interno, e i cugini della San Marco Avenza. In questo triangolare dove regna l’equilibrio, visti i primi due pareggi, entrambe le formazioni hanno la possibilità di accedere al secondo turno, da ricordare che il derby di Massa verrà giocato a porte chiuse.

Nel campionato di Promozione, dopo l’uscita della Virtus Marina di Masssa, in virtù delle due sconfitte consecutive, mister Tenerani avrà a disposizione una settimana per riorganizzare l’organico in vista della prima di campionato (domenica 11 ottobre), esordio casalingo contro i pistoiesi del Quarrata Olimpia.

In Prima Categoria test decisivo in casa dei gialloblu di mister Giorgio Chelotti: dopo il pari in casa del Don Bosco Fossone per qualificarsi devono incamerare i tre punti contro il Romagnano, al contrario sarà il team di Paolo Alberti a passare al secondo turno, a Costa & compagni basterebbe anche un pareggio. La gara in programma all’”Arcinaso” è anticipata a oggi pomeriggio, inizio ore 16,00. Di seguito la presentazione al match del nuovo direttore sportivo Mirko Ruffini: “E’ una partita decisiva per il passaggio al secondo turno, ma per quanto ci riguarda questa competizione, essendo una squadra nuova, la consideriamo più che altro un rodaggio in ottica campionato. Questo non vuol dire che non ci sarà partita o battaglia sul campo, dove vorremmo ben figurare, e possibilmente passare anche il turno, però ribadisco non è una nostra priorità. L’importante è trovare amalgama, una compattezza di squadra che sinceramente ancora non c’è, quindi massimo rispetto del Romagnano che è una signora squadra, con un mister di esperienza e molti giocatori di una certa importanza. Cito su tutti Matteo Costa che ho avuto il piacere di avere alla mia esperienza con la Marina la Portuale, Leonardo Giulianelli che era con me a Podenzana e tanti altri giocatori, tutti con un buon profilo. In ultimo Alessandro Bondielli trattato anche da noi questa estate. Per cui mi auguro che sia un buon match soprattutto per noi e il pubblico che verrà a vederci.”

Per quanto riguarda la Seconda Categoria sono ancora in lizza ben otto squadre. Nel primo girone i “medicei” della Fivizzanese dovevano far visita al Monti di Centofanti, sconfitto di misura all’esordio della manifestazione a Monzone, ma un problema di contagio Covid ha fatto rinviare l’atteso match. Per la Fivizzanese era un buon test in vista dell’imminente inizio di campionato, Tornaboni & compagni all’esordio ospiteranno al comunale gli avenzini dell’Attuoni. Nel secondo raggruppamento ennesimo derby in casa della Filattierese, alla “Selva” arrivano i cugini dell’Atletico Podenzana, la squadra del “panigaccio” comanda il girone dopo la vittoria sul Mulazzo, mentre il team di mister Augusto Secchiari è reduce dal pareggio di Villafranca con lo stesso Mulazzo. Nel terzo girone a due squadre a contendersi la qualificazione sono Ricortola e Cerreto, i neroverdi di mister Alessandro Fini tra le proprie mura dovranno ribaltare il risultato dell’andata (2-1). Nel quarto girone la sfida in programma è tra i versiliesi del Lido di Camaiore del nuovo mister Francesco Orsetti e i neroazzurri dell’Atletico Carrara di Michele Dati. Le due formazioni comandano il triangolare con una vittoria ma si può dire che i padroni di casa per differenza reti hanno due risultati su tre, vista la vittoria per 10-2 in casa degli avenzini. Conseguentemente ai mermiferi serve una vittoria per continuare il percorso.

CLASSIFICHE AGGIORNATE

Eccellenza: Pontremolese 2, Massese 1, San Marco Avenza 1

Prima Categoria: Romagnano 3, Serricciolo 1, Don Bosco Fossone 1

Seconda categoria:

Girone 1°: Fivizzanese 3, Monzone 3, Monti 0

Girone 2°: Atletico Podenzana 3, Filattierese 1, Mulazzo 1

Girone 3°: Cerreto 3, Ricortola 0

Girone 4°: Atletico Carrara 3, Lido di Camaiore 3, Attuoni Avenza 0

Programma gare, arbitro di domenica 4 ottobre 2020

Eccellenza: Massese-San Marco Avenza (“Gimpiero Vitali”, Luca Rosini di Livorno, ass./ti Arli Veli di Pisa e Andrea Della Bartola di Pisa)

Prima categoria: anticipo Sabato 3 ottobre Serricciolo-Romagnano (Arcinaso, 16,°°, Federico Giacomelli di Pisa)

Seconda Categoria:

Monti-Fivizzanese (rinviata)

Filattierese-Atl.Podenzana (“Selva”, Khalil Sidanr di Carrara)

Ricortola-Cerreto (Comunale, Ricortola, Valentina Biondi di Lucca)

Lido di Camaiore-Atl.Carraraq (“Benelli”,Simone Russo di Pisa)

Nella foto il diesse Mirko Ruffini del Serricciolo