Coppa Toscana, il Serricciolo passa il turno

SERRICCIOLO: Landi, Tonelli, Lisi, Casciari, Francini, Raffo, Lombardi, Piscopo, Martinelli, Angelotti, Tavoni. A Disp. Manzato, Jovanovitch, Bertolini, Mazzone, Ballerini, Pangi, Bellotti.

ROMAGNANO: Murgese, Di Benedetti, Batti, Dell’Amico, Granai, Nardini, Giulianelli, Domenici, Canesi, Costa, Bondielli. A disp. Borzoni, Perinelli, Manzo, Etna, Figliè, Stocchi, Mulinacci. All. Alberti

RETI: 24′ st Martinelli

Il Serricciolo vince di misura tra le proprie mura e si qualifica al secondo turno di Coppa Toscana, lasciando con l’amaro in bocca il Romagnano e il Don Bosco Fossone, eliminate. Un primo tempo equilibrato dove il Romagnano prova a tenere il pallino del gioco e in parte ci riesce, ma non trova la via del gol con Canesi e Giulianelli. Nella ripresa i massesi crescono e tengono bene il possessso palla ma questa volta è Costa che sbaglia clamorosamente l’occasione del vantaggio. Il Serricciolo non perdona e pochi minuti dopo su un cross di Tonelli, Martinelli approfitta di un indecisione della difesa ospite e mette dentro la rete della qualificazione.